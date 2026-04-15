महिला आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका राजकीय हेतूने प्रेरीत; मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

महिला आरक्षण विधेयक आणि त्याच्याशी संबंधित दुरुस्त्यांसंदर्भात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राजधानी नवी दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. यामध्ये सुमारे २० पक्षांचे ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवत सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या सभेत सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले. विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केले की त्यांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे. मात्र, हे सादर करणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यामुळे विरोधकांनी संसदेत एकजुटीने विधेयकाला विरोध करण्याची रणनीती आखली आहे.
मात्र, त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. खर्गे यांनी आरोप केला की, ही प्रक्रिया राजकीय हेतूने प्रेरित असून विरोधी पक्षाला दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, तर ते त्याच्या सादरीकरणावर आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, या विधेयकाविरोधात आम्ही संसदेत एकजुटीने लढू. आम्ही या विधेयकाविरोधात आणि त्याच्या दुरुस्त्यांविरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम आदमी पक्षानेही महिला आरक्षणाच्या दुरुस्त्यांवरील विरोधी पक्षांच्या अंतिम निर्णयाला एकमताने पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले आहे.
विरोधी पक्षांचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांनी महिला आरक्षणाच्या मागणीला सातत्याने पाठिंबा दिला असून हा मुद्दा यापूर्वीही उपस्थित केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, ‘इंडिया’ आघाडीच्या पुढाकारामुळे ही चर्चा ऐन भरात आली. काँग्रेसपासून ते ‘आप’पर्यंतचे विरोधी पक्ष महिला आरक्षणावरील आपल्या रणनीतीत एकवटले आहेत.