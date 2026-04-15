US India Trade Deal – हिंदुस्थानी शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात अमेरिकेला भेट देणार

अमेरिका आणि हिंदुस्थान यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराबाबत नवीन माहिती मिळत आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात अमेरिकेला भेट देणार आहे. या चर्चांचा उद्देश अमेरिकेच्या नवीन शुल्क रचनेबाबत स्पष्टता आणणे हा असेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय वाटाघाटीकारांचे एक पथक २० ते २२ एप्रिल दरम्यान अमेरिकेचा दौरा करणार आहे. तिथे दोन्ही देश व्यापार करार आणि शुल्कांशी संबंधित प्रलंबित मुद्दे सोडवून कराराला अंतिम स्वरूप देण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावरील वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. नवीन शुल्क रचनेवर स्पष्टता मिळवण्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात अमेरिकेला भेट देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात १४ एप्रिल रोजी द्विपक्षीय संबंध आणि आर्थिक सहकार्यावर झालेल्या ४० मिनिटांच्या दूरध्वनी संभाषणानंतर ही माहिती मिळाली आहे. हिंदुस्थानातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी हे संभाषण सकारात्मक असल्याचे सांगितले. दोन्ही नेत्यांनी प्रस्तावित व्यापार करारासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर चर्चा केली.

त्यांनी असे संकेत दिले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात ऊर्जा क्षेत्रासह अनेक मोठे करार येत्या काही दिवसांत होऊ शकतात. पंतप्रधान मोदींनीही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाची माहिती ‘एक्स’वरील एका पोस्टद्वारे दिली. हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराची चौकट आधीच निश्चित झाली असून, वाटाघाटी आता निर्णायक टप्प्यात आहेत. हा करार मार्चमध्ये स्वाक्षरित होणार होता, परंतु अमेरिकेतील शुल्क बदलांमुळे त्याला विलंब झाला.

