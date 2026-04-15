इराणला शस्त्रास्त्रे पुरवण्याच्या ट्रम्प यांच्या आरोपांवर चीन संतापला; अमेरिकेला थेट दिली धमकी

आखाती देशातील मोठे युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात इस्लामाबादमध्ये झालेली चर्चा अनिर्णित राहिली. त्यामुळे तेथे आणखी एका मोठ्या युद्धाची शक्यता वाढली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, अमेरिकेच्या नौदलाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी केली आहे. त्यामुळे इराणी जहाजांना त्यातून जाणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी चीनला धमकी दिली आहे की, जर त्यांनी इराणला शस्त्रास्त्रांची मदत देणे सुरू ठेवले, तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. ट्रम्प यांच्या आरोपांनी संतप्त झालेल्या चीनने आता थेट अमेरिकेला धमकी दिली आहे.
इराण युद्धासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या चर्चेवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, परिस्थिती एका निर्णायक वळणावर आहे. आखातात शांतता आणि स्थैर्य पुनर्संचयित करण्यासाठी चीन नेहमीच प्रयत्नशील राहील. चीनने इराणला लष्करी मदत पुरवल्याचा आरोप करणारे माध्यमांचे अहवाल फेटाळून लावले आहेत. चीनने म्हटले आहे की, हे आरोप पूर्णपणे खोटे आहेत. जर अमेरिकेने या आरोपांच्या आधारे चीनवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर चीन प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजना करून प्रतिसाद देईल. एका चिनी अधिकाऱ्याने आखातातील लष्करी कारवाया तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट यांनी चीनवर टीका केली होती. चीनला एक अविश्वसनीय जागतिक भागीदार संबोधून, स्कॉट यांनी चीनवर तेलाचा साठा करणे आणि विशिष्ट वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचा आरोप केला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना, वॉशिंग्टनमधील चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते, लिऊ पेंग्यू यांनी सांगितले की, आखातातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक इंधन टंचाई निर्माण होत आहे. या प्रदेशातील लष्करी कारवाया तात्काळ थांबवणे आवश्यक आहे. चीन हा संघर्ष संपवण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे आणि रचनात्मक भूमिका बजावत राहील.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर चीन इराणला शस्त्रपुरवठा करत असल्याचे आढळले, तर त्याला ५० टक्क्यांपर्यंतच्या मोठ्या शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. चीन इराणला हवाई संरक्षण प्रणालींची खेप पाठवण्याची तयारी करत असल्याच्या गुप्तचर अहवालांनंतर ट्रम्प यांनी ही धमकी दिली आहे. त्याला चीनने प्रत्युत्तर दिल्याने दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पुढील महिन्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी बीजिंगला भेट देणार आहेत.