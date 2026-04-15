खारेगावात भीषण अपघात,कारची ट्रेलरला धडक; चालक ठार, चौघे जखमी

खारेगाव टोलनाक्याजवळ आज पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात होऊन त्यात कारचालकाचा मृत्यू झाला तर 4 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे काही काळ मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. या अपघातात 4 जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केले आहे.

पहाटे 4 च्या सुमारास नायरा पेट्रोल पंपाजवळ, मुंबईकडून नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावर कारचालक दीपक पाटेकर (26) यांचे नियंत्रण सुटले आणि कार रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला जोरात मागून धडकली. या धडकेत चालक पाटेकर कारमध्ये अडकून पडला होता. ठाणे महापालिका अग्निशमन दल व आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने त्याला बाहेर काढून कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

या अपघातात सुजय पाटील (20), राज चिले (22) व सुगम जयस्वाल (24) हे तिघे गंभीर जखमी झाले असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी ज्युपिटर रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. स्नेहल भुसेकर या तरुणीला किरकोळ दुखापत झाली असून तिच्यावर कळवा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कल्याण-मुरबाड अपघातातील मृतांच्या गावात सन्नाटा; मुरबाडच्या पन्हे, कोंदळी, पिंपळघर, अल्याणीत चुलही पेटली नाही

क्रिकेट खेळणे जीवावर बेतले, पाण्याच्या टाकीत पडून मुलाचा मृत्यू

बदलापूर पालिकेत टक्केवारीवरून भाजप-शिंदे गटात जुंपली, 110 कामांची बिले लटकवल्याने ठेकेदार अडचणीत

दिवा-मुंब्रातून चार अल्पवयीन मुले बेपत्ता

ग्रामपंचायतीने बिल थकल्याने महावितरणाने वीज कापली, खोडळा बाजारपेठ अंधारात

वाड्याच्या दिनकरपाड्यातील गावकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर, 700 टनाचे उत्पादन 7 हजार टन करणार; ‘ओर्सन रेसिन्स’विरोधात शिवसेना आक्रमक

महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या तालुक्यातच बालविवाहाचे ‘फेरे’, नवरा-नवरींची वऱ्हाडींसह पोलीस ठाण्यात वरात, दोन अल्पवयीन विवाह रोखले

सेस/पागडी इमारतीमधील भाडेकरूंची योग्यप्रकारे नोंद करून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करा, आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

संतापजनक… रायगडावर शिवरायांच्या समाधीस्थळी प्री-वेडिंगचे शूट; सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल, कठोर कारवाईची मागणी