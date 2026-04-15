तिरंग्याचा आदर राखा; तिरंगी रिबीन कापण्यास नकार देत ओमर अब्दुल्ला यांचे आवाहन

जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आले आहेत. श्रीनगरमधील एका कार्यक्रमात तिरंगी रंगाची रिबीन कापण्यास नकार देत त्यांनी राष्ट्रध्वजाबद्दलचा आपला आदर व्यक्त केला आणि आयोजकांना तिरंग्याचा आदर राखा असे आवाहनही केले. याचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

श्रीनगरमधील प्रसिद्ध कश्मीर हाट येथे ‘नो युअर आर्टिझन्स’ या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला पोहोचले होते. त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, सल्लागार नासिर अस्लम वानी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रवेशद्वारावर उद्घाटनासाठी तिरंगी पट्ट्यांची रिबीन बांधण्यात आली होती.

ओमर अब्दुल्ला रिबीन कापण्यासाठी पुढे आले तेव्हा त्यांचे लक्ष त्यातील रंगांकडे गेले. तिरंगी रिबीन कापणे हा राष्ट्रध्वजाचा अनादर ठरू शकतो हे लक्षात येताच त्यांनी कात्री हातात घेण्यास नकार दिला. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी अत्यंत शांतपणे ती रिबीन सोडली आमि त्यानंतर व्यवस्थित घडी घालून आयोजकांकडे सोपवली. ही रिबीन कापू नका, ती सन्मानाने बाजूला ठेवा, असेही ते आयोजकांना म्हणाले.

ओमर अब्दुल्ला यांनी दाखवलेल्या समयसूचकतेमुळे उपस्थित अधिकारी आणि नागरीकही अवाक झाले. “राष्ट्रध्वजाचे रंग असलेल्या कोणत्याही वस्तूचा वापर अशा प्रकारे करणे अयोग्य आहे. त्याचा मान राखणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे, अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

AAP MP Raghav Chadha

राघव चड्ढा यांना केंद्राकडून सुरक्षा, पंजाब सरकारची झेड प्लस सुरक्षा काढल्यानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय

आता बिहारचे राजकारण गुजरातहून चालेल, प्रशांत किशोर यांची टीका

दारू पिऊन आलेल्या पोलिसांचा रुग्णालयात भयंकर प्रकार, वॉर्डमधल्या कचरापेटीतच केली लघवी

Weather Update – पुन्हा उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा; महाराष्ट्राला चार दिवसांसाठी अलर्ट जारी

Share Market News – आखातात शांततेचे संकेत; शेअर बाजाराची उसळी, गुंतवणूकदार मालामाल

assam-polls-opposition-alleges-serious-security-lapses-in-evm-strongrooms

Assam poll मतदानानंतर स्ट्राँगरूमच्या सुरक्षेत ‘गंभीर त्रुटी’; विरोधी पक्षनेते सैकिया यांचा आरोप

… तर न्यायव्यवस्थेवरील सामान्यांच्या विश्वासालाच तडा जाऊ शकतो, रोहित पवार यांनी व्यक्त केली चिंता

राघव चढ्ढांच्या जागी नेमलेल्या खासदारावर ईडीची वक्रदृष्टी; मालमत्तांवर छापेमारी, राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा ‘आप’चा आरोप

Chandrapur news – इन्स्टावर मैत्री, आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्याची धमकी; तरुणीकडून 15 तोळे सोनं अन् लाखो रुपये उकळणाऱ्या तिघांना बेड्या