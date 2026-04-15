नेपाळच्या बालेंद्र शाह यांच्याकडे 1.4 कोटींची रोख

भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा आणि सामान्य जनतेचा नेता म्हणून सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान बालेंद्र शाह आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने आपली संपत्ती जाहीर केल्याने अवघ्या नेपाळच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शाह यांच्याकडे तब्बल 1.4 कोटी रोख रक्कम असून 190 तोळे सोने आहे. नेपाळच्या कायद्यानुसार, मंत्रीपद मिळाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक आहे. बालेन शाह यांनी ही माहिती महिनाभरातच सार्वजनिक करत पारदर्शकतेचा प्रयत्न केला. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या जमीन, सोने, शेअर्स आणि बँक बॅलन्सची आकडेवारी सार्वजनिक झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

3 हजार कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट ठरला धुरंधर

एकाच इंजेक्शन सीरिंजचा वारंवार वापर, पाकिस्तानात 331 मुलांना एचआयव्हीचा संसर्ग झाल्याने खळबळ

ऑस्ट्रेलियात लष्कराची धुरा महिलेच्या हाती

शेतकऱ्यांना योग्य न्याय दिल्यास देश महासत्ता बनेल – खासदार नीलेश लंके

श्रीसंत नागेबाबा मल्टिस्टेट सोसायटीची निवडणूक जाहीर

जातीयवादी भाजपविरुद्ध एकजुटीने लढणार! कासेगावात महाविकास आघाडीचा निर्धार

‘कुल्फी’तही भेसळ; ‘अमूल’ची 1856 पॅकेट्स जप्त, ‘अन्न व औषध’चा अहिल्यानगरमध्ये छापा

श्रीनिवास पाटील यांना सातारा भूषण पुरस्कार जाहीर

सत्ताधाऱ्यांची नावे उघड होण्याची भीती; भोंदूबाबा अशोक खरातचा एन्काऊंटर होण्याची शक्यता, प्रणिती शिंदे यांचा आरोप