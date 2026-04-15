छत्तीसगड वेदांता पॉवर प्लांट दुर्घटना: मृतांचा आकडा १४ वर; काँग्रेसकडून न्यायालयीन चौकशीची मागणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
छत्तीसगडमधील शक्ती जिल्ह्यात असलेल्या वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये झालेल्या बॉयलर स्फोटातील मृतांची संख्या आता १४ वर पोहोचली आहे. बुधवारी आणखी चार कामगारांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

हा स्फोट मंगळवारी दुपारी सिंहितराई गावातील ‘वेदांता लिमिटेड’च्या पॉवर प्लांटमध्ये झाला. टर्बाइनकडे वाफ वाहून नेणाऱ्या बॉयलर ट्युबमध्ये हा भीषण स्फोट झाला. या स्फोटाची तीव्रता इतकी मोठी होती की, अनेक कामगार गंभीररीत्या भाजले गेले.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर उर्वरित १० जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी याआधीच या घटनेवर शोक व्यक्त केला असून मृतांच्या नातेवाईकांसाठी आणि जखमींसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. प्रशासनाकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

