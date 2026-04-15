महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या तालुक्यातच बालविवाहाचे ‘फेरे’, नवरा-नवरींची वऱ्हाडींसह पोलीस ठाण्यात वरात, दोन अल्पवयीन विवाह रोखले

राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या तालुक्यात बालविवाहाचे बिनबोभाट ‘फेरे’ सुरू असल्याचे समोर आले आहे. रोहे तालुक्यातील गायचोळे आदिवासी वाडीवर लग्नाचे हे बार फुटणार होते. मात्र याची माहिती मिळताच पोलिसांनी या वाडीवर धडक देत नवरा-नवरीची वऱ्हाडी मंडळींसह थेट पोलीस ठाण्यात वरात काढली. पोलिसांच्या मध्यस्थीने असे दोन बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे अल्पवयीन मुलींचे हात पिवळे करून देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या यजमानींचे धाबे दणाणले आहेत.

कायद्यानुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय मुलीचे लग्न करता येत नाही, तर मुलांना २१ वर्षे पूर्ण होणे गरजेचे असते. मात्र रायगड जिल्ह्यात १४ ते १७ वयोगटातील मुलींचे लग्न लावून देण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे या नेहमी महिला सक्षमीकरण, महिला सुरक्षा याबाबत सरकार किती प्रयत्नशील आहे हे भाषणांमधून सांगत असतात. मात्र त्यांच्याच तालुक्यात बालविवाह होत असल्याचे दिसून येत आहे. बाल विवाहामुळे येथील अल्पवयीन मुलींवर शारीरिक, मानसिक व भावनिक परिणाम होताना दिसत आहेत, तर आई व बाळाच्या आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण होतो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कल्याण-मुरबाड अपघातातील मृतांच्या गावात सन्नाटा; मुरबाडच्या पन्हे, कोंदळी, पिंपळघर, अल्याणीत चुलही पेटली नाही

क्रिकेट खेळणे जीवावर बेतले, पाण्याच्या टाकीत पडून मुलाचा मृत्यू

Chandrapur news – इन्स्टावर मैत्री, आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल करण्याची धमकी; तरुणीकडून 15 तोळे सोनं अन् लाखो रुपये उकळणाऱ्या तिघांना बेड्या

बदलापूर पालिकेत टक्केवारीवरून भाजप-शिंदे गटात जुंपली, 110 कामांची बिले लटकवल्याने ठेकेदार अडचणीत

खारेगावात भीषण अपघात,कारची ट्रेलरला धडक; चालक ठार, चौघे जखमी

दिवा-मुंब्रातून चार अल्पवयीन मुले बेपत्ता

ग्रामपंचायतीने बिल थकल्याने महावितरणाने वीज कापली, खोडळा बाजारपेठ अंधारात

वाड्याच्या दिनकरपाड्यातील गावकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर, 700 टनाचे उत्पादन 7 हजार टन करणार; ‘ओर्सन रेसिन्स’विरोधात शिवसेना आक्रमक

संतापजनक… रायगडावर शिवरायांच्या समाधीस्थळी प्री-वेडिंगचे शूट; सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल, कठोर कारवाईची मागणी