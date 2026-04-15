यंदा एल निनोमुळे पर्जन्यमान कमी होणार; जाणून घ्या मॉन्सूनवर होणारे परिणाम…

या वर्षात मॉन्सून सरासरीपेक्षा कमी होणार असल्याचा पहिला अंदाज हवामान खात्याने नुकताच जाहीर केला आहे. यंदा सरासरीपेक्षा पाऊस कमी होणार असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढणार आहे. मान्सून शेतकऱ्यांसाठी वरदान असतो. पण कधीकधी, दूर पॅसिफिक महासागरात घडणारी ‘एल निनो’ नावाचे हवामान चक्र मान्सूनच्या पावसात अडथळा ठरते. २०२६ या वर्षात एल निनोचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मान्सूनचा जोर कमकुवत होऊ शकतो. चला जाणून घेऊया एल निनोचा हिंदुस्थानातील पावसावर नेमका काय परिणाम होतो.
एल निनो ही एक नैसर्गिक हवामान घटना आहे जी मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरात घडते. एल निनो ही पॅसिफिक महासागरातील पाण्याच्या तापमानवाढीची एक स्थिती आहे. सामान्यतः समुद्राचे पाणी थंड राहते, परंतु एल निनोच्या काळात, मध्य आणि पूर्व पॅसिफिकमधील समुद्राचे पाणी ०.५ अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिकने गरम होते. त्यावेळी एल निनोमुळे मान्सूनचे वारे कमकुवत होतात आणि त्यामुळे हिंदुस्थानातील पर्जन्यमान कमी होते.
सामान्य परिस्थितीत पूर्व पॅसिफिकमधील (पेरूजवळ) पाणी थंड होते आणि वारे (व्यापारी वारे) पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात. हे वारे गरम पाणी पश्चिमेकडे (इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया) ढकलतात. एल निनोच्या काळात, हे वारे कमकुवत होतात किंवा त्यांची दिशा बदलते. त्यामुळे पूर्व पॅसिफिकमध्ये गरम पाणी जमा होते. यामुळे वरील हवेचा दाब बदलतो, ज्यामुळे ढग आणि पावसाच्या पद्धतीत बदल होतात.
हिंदुस्थानातील नैऋत्य मान्सून (जून ते सप्टेंबर) प्रामुख्याने अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून आर्द्रता आणतो. एल निनोमुळे ही आर्द्रता कमकुवत होते, परिणामी पर्जन्यमान कमी होते. एल निनोमुळे मान्सूनचे वारे कमकुवत होतात. एल निनोचा मान्सूनवर परिणाम होतो. पावसाला उशीर होऊ शकतो. आर्द्रतेच्या या कमतरतेमुळे देशभरात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो. अनेक भागांमध्ये दुष्काळ पडू शकतो आणि इतर भागांमध्ये, विशेषतः वायव्य आणि मध्य भारतात, पर्जन्यमान लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
एल निनोचा मान्सूनवर परिणाम होतो. कमी ढगाळ वातावरणामुळे तापमान जास्त राहते. त्यामुळे उष्णतेच्या लाटा वाढतात. यापूर्वीही, एल निनोच्या वर्षांमध्ये हिंदुस्थानात अनेकदा कमी पाऊस पडल्याचे दिसून आले आहे. २००२, २००९ आणि २०१५ मध्ये एल निनोमुळे दुष्काळ पडला होता.
सध्या, ला निनो कमकुवत होत आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये ईएनएसओ तटस्थ आहे. परंतु मे-जुलै दरम्यान एल निनो विकसित होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, स्कायमेट वेदर आणि इतर हवामान संस्थांनी २०२६ मध्ये सरासरीपेक्षा कमी मान्सून पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. ला निनो ही एल निनोच्या विरुद्ध प्रक्रिया आहे. ला निनोच्या काळात, पॅसिफिक महासागराचे पाणी सामान्यपेक्षा थंड होते. त्यामुळे हिंदुस्थानात चांगला पाऊस पडतो.
एल निनोच्या प्रभावामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीची भीती आहे. खरीप पिकांवर (भात, मका आणि सोयाबीन) परिणाम होत आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे उत्पादनात घट होऊ शकते. धरणांमधील पाणी कमी झाल्यामुळे सिंचन आणि वीजपुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. हवामान बदलामुळे एल निनो अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे एल निनो आणि ला निनोचे परिणाम वाढत आहेत. जागतिक तापमानवाढीमुळे हिंदुस्थानातील वातावरणावरही परिणाम होत आहे.