खरात प्रकरण ते नाशिक-अमरावती लैंगिक शोषण; फडणविसांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पूर्णवेळ सक्षम गृहमंत्री द्यावा! – सपकाळ

महाराष्ट्रातील तरुणपिढीला बरबाद करणारे ड्रग्सचे विष आता मुंबई-पुणे सारख्या मोठ्या शहरातच नाही तर तालुक्यापर्यंत पोहोचलेले आहे. गुजरातच्या कांडला बंदरातून महाराष्ट्रापर्यंतच्या ड्रग्स कॉरिडॉरमधून हे विष आपल्या राज्यात येत आहे. राजकीय आशिर्वादामुळेच ‘उडता पंजाब’ प्रमाणे ‘डुबता महाराष्ट्र’ बनवण्याचे पाप महायुतीने केले आहे. महाराष्ट्राच्या तरुणाईला बरबाद करणाऱ्या महायुती सरकारला जनता कदापी माफ करणार नाही, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

तुळजापूरची आई तुळजाभवानी हे आपले श्रद्धास्थान आहे, या पवित्र तिर्थक्षेत्राला मोठा अध्यात्मिक व ऐतिहासिक वारसा व परंपरा आहे परंतु याच शहराचा नगराध्यक्ष ड्रग्स रॅकेटमधला आरोपी असून त्याला भाजपा उमेदवारी देऊन नगराध्यक्ष बनवते, यातून काय संदेश जातो? दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नातेवाईकाच्या शेतात ड्रग्सचा कारखाना सुरु असतो, त्यात खासदार श्रीकांत शिंदेंच्या हस्तक्षेपाने पकडलेले आरोपी सोडून देण्यात आले व प्रकरण दडपण्यात आले. ड्रग्स सारख्या अत्यंत गंभीर प्रकरणाला जर अशा प्रकारे राजकीय अभय मिळत असेल तर तरुण पिढीला नशेखोरीत लोटण्यास मदतच होणार आहे. वास्तविक पाहता ड्रग्स प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

हे वाचाकॉन्सर्टमध्ये अमली पदार्थ सेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

ते पुढे म्हणाले, मुंबईतील नेस्को मध्ये पोलीस स्टेशनच्या समोरच ड्रग्स व दारू पार्टी होते हे कशाचे द्योतक आहे? हे पोलीस प्रशासन, गृहमंत्री तसेच मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे अपयश आहे. फडणवीस यांच्या काळात राज्यातील कायदा सुव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. ड्रग्सचा राजरोस धंदा जोरात सुरू असताना अशोक खरात, नाशिकमध्ये आयटी कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण, अमरावतीमध्येही शेकडो मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

अमरावतीत सेक्स स्कॅण्डल, 180 तरुणींचे लैंगिक शोषण

नाशिकच्या प्रकरणात जबरदस्तीने धर्मांतराचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. याप्रकरणी एफआयआर सार्वजनिक करण्याची गरज आहे आणि सर्व प्रकरणात कठोर कारवाई केली पाहिजे. राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री नसल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती अत्यंत बिकट बनलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन राज्याला पूर्णवेळ सक्षम गृहमंत्री द्यावा, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली आहे.

आखातातील युद्धाचा हिंदुस्थानला मोठा फटका; निर्यातीमध्ये 58 टक्के घट, वाणिज्य सचिवांची माहिती

opposition-meeting-for-parliament-special-session-sanjay-raut-social-media-post

संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी विरोधकांची बैठक, संजय राऊत यांची पोस्ट

IPL 2026 – चूक झाल्याचे मान्य करा अन् ‘त्या’ खेळाडूला बाकावर बसवा, वीरेंद्र सेहवागने KKR ला झापलं

‘युद्ध नको, तोडगा हवा, पण…’; इराणच्या राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांचा अमेरिकेला कडक इशारा

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांची मुलं तुषार मेहतांसोबत काम करतात, प्रतिज्ञापत्र सादर करत केजरीवाल यांनी उपस्थित केली निष्पक्षतेबाबत गंभीर शंका

यंदा एल निनोमुळे पर्जन्यमान कमी होणार; जाणून घ्या मॉन्सूनवर होणारे परिणाम…

संपूर्ण दक्षिण हिंदुस्थानवर ऐतिहासिक अन्याय, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांची टीका

पुणे हादरले! आंब्याचे आमिष दाखवून अडीच वर्षाच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार

कोस्टल रोडवर वाहतूक वाढली, दररोज 63 हजार वाहनांची नोंद