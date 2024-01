दंगलखोरांनी बेनापोल एक्स्प्रेसला लावली आग , 4 जणांचा होरपळून मृत्यू

बांग्लादेशात निवडणुकीच्या तोंडावर शुक्रवारी रात्री काही दंगलखोरांनी ट्रेनला आग लावल्याची घटना घडली. या आगीत चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. ही घटना ढाका येथील बेनापोल एक्स्प्रेसमध्ये घडली आहे. बांगलादेशमध्ये निवडणुका तोंडावर असताना विरोधकांक़डून अशांतता पसरविण्यासाठी हे कृत्य केले असावे असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ट्रेनमध्ये प्रवास करणारे अनेक नागरिक हिंदुस्थानी होते.

द डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, गोपीबाग परिसरात रात्री 9 च्या सुमारास ही आग लावण्यात आली. रात्री 10.20 च्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. बीडीन्यूज24 च्या वृत्तानुसार, ट्रेनमध्ये प्रवास करणारे अनेक नागरिक हिंदुस्थानी होते. ही आग ढाकाला जाणाऱ्या ट्रेनच्या जवळपास चार डब्यांमध्ये पसरली होती. पोलीस या आगीत जीवितहानी झालीय का, किती नुकसान झाले याचा शोध घेत आहेत. पोलिसांना संशय आहे की डब्याच्या आत आणखी लोकं अडकली असू शकतात. ही ट्रेन ढाकाला बांग्लादेशाच्या सगळ्यात महत्वपूर्ण अशा बंदरगाह बेनापोलला जोडते.

#WATCH | A passenger train was set on fire in Bangladesh’s capital Dhaka yesterday (January 5) ahead of the country’s general election this weekend.

At least four people died aboard the intercity train, reports Reuters quoting local newspaper Dhaka Tribune.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/FoFZVsqZ6u

— ANI (@ANI) January 6, 2024