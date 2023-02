एलन मस्कने ट्विटर सीईओच्या खुर्चीवर बसवले कुत्र्याला, बोलले इतरांपेक्षा चांगला

एलन मस्क यांनी ट्विटरचा कारोबार हाती घेतल्यापासून ट्विटरवर अनेक बदल करण्यात येत आहेत. मागेच त्यांनी ट्विटरचे सीईओ च्या शोधात असल्याचे सांगितले होते. आता त्यांचा शोध पूर्ण झाला आहे. आता त्यांनी नव्या ट्विटरच्या सीईओची घोषणा केली आहे. हा नवा सीईओ माणूस नसून कुत्रा आहे. याबाबत त्यांनी ट्विटरवरुन माहिती दिली.

नवा ट्विटर सीईओ मस्क यांचा पाळीव कुत्रा फ्लोकी आहे. मस्क यांनी ट्वीट करुन हेही सांगितले की, हा दुसऱ्या लोकांपेक्षा चांगला आहे.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023