प्रसिद्ध कॅमेरामन जॉनी लाल यांचे कोरोनाने निधन, बॉलिवूड कलाकारांनी व्यक्त केली हळहळ

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध कॅमेरामन जॉनी लाल यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. मुंबईतील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या दोन आठवड्यांपासून तो कोरोनाने पीडित होते. मात्र आज त्यांचा प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली असून कलाकारांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

जॉली लाल यांनी ‘रहना है तेरे दिल में’ आणि ‘मुझे कुछ कहना है’ यासारख्या अनेक बॉलिवूड चित्रपटासाठी काम केले होते. त्यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच अभिनेता आर. माधवन, तुषार कपूर याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत शोक व्यक्त केला.

‘विघ्न सुरुच असून ‘रहना है तेरे दिल में’ या चित्रपटाचे डीओपी (कॅमेरामन) जॉनी लाल काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. तुम्ही एक अद्भूत व्यक्ती होतात. RIP सर. तुमचा विनम्र स्वभाव, दयाळूपणा आणि प्रतिभा नेहमीच आठवणीत राहील’, असे ट्वीट आर. माधवन याने केले आहे.

The Saga of tragedies continues & we lost a wonderful man-The DOP of RHTDM. RIP Johny Lal sir.Your gentleness,kindness and brilliance will be so missed. You so beautifully managed to bring out our souls in RHTDM & now yours makes its way to the heavens. Heartbroken and aghast. pic.twitter.com/301Jj59uMA

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) April 22, 2021