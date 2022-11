आम्हाला बियर हवी, कतारमधील फिफा वर्ल्डकपमध्ये चाहत्यांनी दिल्या घोषणा

नुकताच कतारमध्ये फिफा वर्ल्डकपचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. मात्र कतार सरकारने फुटबॉलच्या स्टेडियममध्ये दारू विकण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे अनेक फुटबॉल प्रेमी नाराज झाले आहेत. ती नाराजी चक्क स्टेडियममध्ये घोषणा देऊन चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे. वर्ल्डकपच्या ओपनिंग सामन्यात इक्वाडोरच्या चाहत्यांनी चक्क ”आम्हाला बियर हवी” अशा घोषणा दिल्या.

Ecuadorian fans are chanting “Queremos cerveza” now.

That translates to “we want beer.”

Elite fanbase. @StoolFootball

