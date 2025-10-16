चंद्रपुरात 69 व्या धम्मचक्र अनुवर्तन दिनानिमित्त भव्य रॅली, दीक्षाभूमीवर उसळला धम्मसागर

सामना ऑनलाईन
|

चंद्रपूरच्या ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर हजारो बौद्ध जनतेच्या उपस्थितीत 69 वा धम्मचक्र अनुप्रवर्तन सोहळा संपन्न होत आहे. या सोहळ्याच्या निमित्ताने शहराच्या मध्यभागी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून एक भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीच्या मध्यभागी डॉ. आंबेडकरांच्या अस्थींचा कलश होता. हजारोंच्या संख्येने बौद्ध जनता या मिरवणुकीत सहभागी झाली होती. समता सैनिक दलाचे शिस्तबद्ध संचलन सोहळ्याचा लक्षवेधी बिंदू ठरले. सुमारे 3 किमी. मार्गक्रमण करत ही मिरवणूक चंद्रपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय अर्थात दीक्षाभूमीवर पोचली. या ठिकाणी सामुहिक बुद्धवंदना पार पडली. विस्तीर्ण दीक्षाभूमी परिसर हजारो आंबेडकरी अनुयायांच्या उपस्थितीने फुलून गेला असून इथे पोचलेल्या अनुयायांना शेकडो पुस्तक स्टॉलच्या माध्यमातून वैचारिक पर्वणी मिळणार आहे. आज जगाला युद्धाची नव्हे तर बुद्धाची गरज असल्याचे मत याप्रसंगी धम्म अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – अन्यथा इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा – उद्धव ठाकरे

video

Video – मतदार याद्या नव्हे तर मतदान गुप्त असतं – राज ठाकरे

कमालच! 92 व्या वर्षी डॉक्टर झाला पिता, 37 वर्षीय पत्नीनं दिला गोंडस बाळाला जन्म; मोठा मुलगा 65 वर्षांचा

Ratnagiri News – चिपळूणमध्ये उत्साहात साजरा झाला जागतिक पांढरी काठी दिन

video

Video – राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार ठाणे महानगरपालिकेत

Bhandara accident – स्कूल व्हॅन पलटून 10 विद्यार्थी जखमी, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झाला अपघात

video

Video – ठाणे पालिकेच्या भ्रष्टाचारी कारभाराविरूद्ध राजन विचारे आक्रमक

Photo – ‘कुछ कुछ होता है’ला 27 वर्ष पूर्ण, करण जोहरनं शेअर केले सेटवरील खास फोटो

राजस्थानमध्ये आणखी एक दुर्घटना, कार-ट्रेलरची धडक बसून चार मित्रांचा होरपळून मृत्यू