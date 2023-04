मोदी विषारी सापासारखे! या विधानावर मल्लिकार्जुन खरगेंचं स्पष्टीकरण

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर खोचक टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विषारी सापासारखे आहेत”. ते म्हणाले की, “जो कोणी त्याचा स्वाद घेईल त्याचा मृत्यू होईल”. कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्ह्यात एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदी हे विषारी सापासारखे आहेत. पहिल्यांदा ते विष आहे की नाही असा प्रश्न तुम्हाला पडेल. पण जर तुम्ही त्याचा स्वाद घेतला तर तुमचा मृत्यू होईल.”

ते वक्तव्य मोदींसाठी नसून भाजपसाठी! खरगे यांचे स्पष्टीकरण

दरम्यान खरगे यांच्या या वक्तव्यावर टीका झाल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. खरगे म्हणाले की, ते वक्तव्य पंतप्रधान मोदींसाठी नव्हते तर ते भाजपसाठी होते. भाजपची विचारधारा ‘सापासारखी’ आहे, असे मला म्हणायचे होते. मी हे पंतप्रधान मोदींसाठी वैयक्तिकरित्या कधीच बोललो नाही. मी सांगितले की त्यांची विचारधारा सापासारखी आहे आणि जर तुम्ही त्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचा मृत्यू निश्चित आहे.

It wasn’t meant for PM Modi, what I meant was BJP’s ideology is ‘like a snake’. I never said this personally for PM Modi, what I said was their ideology is like a snake and if you try to touch it, your death is certain: Congress chief Mallikarjun Kharge clarifies over his earlier… https://t.co/qBO2S0TSz5 pic.twitter.com/d32oN97zCe

