गोपनीयतेचा भंग; गद्दार आमदार संतोष बांगरवर गुन्हा दाखल

मिंधे गटाचे नाटकी गद्दार आमदार संतोष बांगर यांनी मंगळवारी दोन डिसेंबर रोजी सकाळी मतदान केंद्रात अनधिकृत रित्या मोबाईल वापरत मतदान करत असलेल्या एका महिलेला हात वारे करत मतदान करण्याचा इशारा केला. त्यानंतर त्यांनी स्वतः मतदान करताना घोषणाबाजी केल्याचाही प्रकार घडला. या प्रकाराचा सर्व व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. मतदान चिन्ह सांगून गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी आमदार संतोष बांगर यांच्यावर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मिंधे गटाचे गद्दार आमदार संतोष बांगर यांचा बालेकिल्ला असलेल्या वंजारवाड्यातील शेतकरी भवनासमोर मतदानाच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी सायंकाळी एक कोटीहून अधिक रुपयांची रोकड जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी पकडल्यामुळे खळबळ उडाली होती. दरम्यान, मंगळवारी, 2 डिसेंबर रोजी मतदानाच्या दिवशी आमदार संतोष बांगर मतदान करण्यासाठी मंगळवारा भागातील कन्या शाळा येथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी अनधिकृतरीत्या मोबाईलचा वापर करत मतदान करत असलेल्या एका महिलेला हात वारे करत मतदान करण्याचा इशारा केला. त्यानंतर मतदान करण्यापूर्वी त्यांनी घोषणाबाजी करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या अनुषंगाने गोपनीयतेचा भंग बाबत केंद्राध्यक्ष यांच्याकडून अहवाल मागून पुढील कारवाई केली केली जाणार असल्याचे हिंगोलीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे यांनी सांगितले होते. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजकुमार केंद्रे, शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संदीप मोदे, मा.पो.नि. नाईक, पोलीस उपनिरीक्षक राहुल महिपाळे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. बूथ केंद्रावरील दिलीप चव्हाण यांनी शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांनी मतदान कक्षात महिलेला मतदान चिन्ह सांगून गोपनीयतेचा भंग करत घोषणाबाजी केली. याप्रकरणी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल पोटे यांनी आमदार संतोष बांगर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक राहुल महिपाळे हे करीत आहेत.