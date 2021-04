धक्कादायक! हिंदुस्थान अमेरिकेच्या वाटेवर, दररोज होतायत दोन हजाराहून अधिक मृत्यू

गेल्या वर्षी अमेरिकेत कोरोनाच्या पहिल्या लाटेने हाहाकार माजवला होता. दररोज दोन हजाराहून अधिक कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू होत होता. आता हिंदुस्थान देखील अमेरिकेच्या वाटेवर असून सध्या देशात दररोज दोन हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू होत आहे. देशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह होत चालाली असून हिंदुस्थानातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा दररोज वेगवेगळे रेकॉर्ड तोडत आहे.

India reports 2,95,041 new #COVID19 cases, 2,023 deaths and 1,67,457 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,56,16,130

Total recoveries: 1,32,76,039

Death toll: 1,82,553

Active cases: 21,57,538

Total vaccination: 13,01,19,310 pic.twitter.com/YrLu5MVdbl

— ANI (@ANI) April 21, 2021