न्यायालयात केस बांधू नयेत, पुण्यातील न्यायालयाची महिला वकिलांना नोटीस

महिला वकिलांनी न्यायालयात केस बांधू नयेत, असे आदेश देणारी नोटीस पुण्यातील जिल्हा न्यायालयाने लावली आहे. या नोटिशीची नेटकऱ्यांनी यथेच्छ खिल्ली उडवली आहे.

पुण्यातील जिल्हा न्यायालयाने 23 ऑक्टोबर रोजी ही नोटीस जारी केली आहे. या नोटिसीनुसार, येथील महिला वकील आपले केस न्यायालयात बांधतात असं वारंवार निदर्शनाला आलं आहे. त्यांच्या अशा कृत्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात आपले केस बांधू नयेत, असं या नोटिसीत नमूद करण्यात आलं आहे.

या नोटिसीचा फोटो ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी शेअर केला आहे. महिला वकिलांमुळे कोणाचं आणि कशासाठी लक्ष विचलित होतंय ते पाहा, अशी कॅप्शनही त्यांनी या फोटोखाली दिली आहे.

