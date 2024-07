चंपई सोरेन यांचा राजीनामा; हेमंत सोरेन तिसऱ्यांदा होणार झारखंडचे मुख्यमंत्री

झारखंडचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांनी बुधवारी राजभवनात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हेमंत सोरेन लवकरच पुन्हा तिसऱ्यांदा झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत.

Champai Soren resigns as Jharkhand CM, Hemant Soren set to return as Chief Minister

