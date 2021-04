पित्ताशयावरील शस्त्रक्रियेसाठी शरद पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना रविवारी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उद्या त्यांच्या पित्ताशयावर शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

Our party President Sharad Pawar saheb has been admitted in Breach Candy Hospital and as informed earlier, a surgery will be performed tomorrow to address his Gall Bladder ailment.

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 11, 2021