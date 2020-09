Breaking – मोदी सरकारला जबरदस्त धक्का, शिरोमणी अकाली दल ‘एनडीए’तून बाहेर

केंद्रातील मोदी सरकारला जबरदस्त धक्का बसला असून शिरोमणी अकाली दलाने ‘एनडीए’तून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी विधेयकाला विरोध करत शिरोमणी अकाली दल ‘एनडीए’तून बाहेर पडले आहे. शनिवारी कोर कमिटीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याआधी कृषी विधेयकावरून केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनीही राजीनामा दिला होता.

दरम्यान, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘एनडीए’मधून बाहेर पडणारा शिरोमणी अकाली दल दुसरा मोठा पक्ष आहे. याआधी महाराष्ट्रात शिवसेनेना एनडीएतून बाहेर पडली होती. शिरोमणी अकाली दल गेल्या 22 वर्षांपासून ‘एनडीए’चा हिस्सा होता.

Shiromani Akali Dal (SAD) has decided to pull out of BJP-led NDA alliance because of the centre’s stubborn refusal to give statutory legislative guarantees to protect assured marketing of farmers crops on MSP & its continued insensitivity to Punjabi & Sikh issues: SAD pic.twitter.com/lC3xHczDm2

— ANI (@ANI) September 26, 2020