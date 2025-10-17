साडेचार हजार महिलांना मिळाले रोजगाराचे साधन; शिलाई मशीन, घरघंटी, मसाले कांडप यंत्रांचे वितरण

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी महिलांना शिलाई मशीन, घरघंटी, मसाला कांडप मशीन वाटप करण्यात येते. दिंडोशी विधानसभेतील 9 प्रभागांमधील साडेचार हजार महिलांना अशा रोजगार उपयुक्त साधनांचे वितरण शिवसेना नेते, आमदार सुनील प्रभू यांच्या हस्ते करण्यात आले.

महापालिकेच्या महिला सक्षमीकरण मोहिमेला गती मिळाली आहे. सुनील प्रभू महापौर असताना सर्वप्रथम जेंडर बजेट आणले होते. त्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ मिळाले. त्याचा विशेष उल्लेख पालिका अधिकाऱयांकडून करण्यात आला. सहाय्यक आयुक्त पुंदन वळवी, सीडीओ पुलकर्णी, माजी उपमहापौर सुहास वाडकर, तुळशीराम शिंदे, कार्यकारी अभियंता मकरंद खरात यावेळी उपस्थित होते.

या माध्यमातून रोजगार करावा, असे आवाहन प्रभू यांनी केले. महिलांना फुलवाती, अगरबत्ती तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकताही त्यांनी अधोरेखित केली. पालिकेच्या पाकि&ंगच्या जागा कंत्राटदारांना देण्याऐवजी महिला बचत गटांना देऊन त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिवाळीनिमित्त शिवसेनेतर्फे फराळ साहित्य, सुगंधी उटणे वाटप

शेवटच्या चार दिवसांत साडेसहा लाख मतदार वाढले कसे? काँग्रेसचा आयोगाला सवाल

बोगस आधारकार्ड आणि मतदारांची घुसवाघुसवी उघड; रोहित पवारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आधारकार्ड काढले, फक्त 20 रुपयांत

छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क लक्ष दिव्यांच्या तेजाने लखलखणार, आजपासून मनसेचा दीपोत्सव; उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

मतदार याद्यांवरील आक्षेपांचे काय करायचे? मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय आयोगाला पत्र, सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाज उठवताच हालचाली

डॉ. राजेश गवांदे एफडीआयच्या प्रमुखपदी  

ट्रेंड – घर साफ करायची वेळ झाली!

भेसळयुक्त मिठाई कशी ओळखाल, हे करून पहा

असं झालं तर… दिवाळीत डायबिटिज रुग्णाची शुगर वाढली तर…