दहशतवादाचा कोणत्याही धर्माशी संबंध जोडता कामा नये, अमित शहांचे स्पष्ट मत

दहशतवादाचा संबंध कोणत्याही धर्माशी, राष्ट्रीयत्वाशी आणि गटाशी जोडला जावू शकत नाही, तसेच जोडता कामा नये, असे स्पष्ट मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले. राजधानी दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठ्यावरील ‘नो मनी फॉर टेरर’ या विषयावर तिसऱ्या मंत्रीस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. येथे ते बोलत होते.

टेरर फंडिंग दहशतवादापेक्षाही मोठा धोका आहे, असेही अमित शहा यावेळी म्हणाले. दहशतवाद हा जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. दहशतवादाला संरक्षण देणे म्हणजे दहशतवादाला पाठबळ देण्यासारखे आहे. दहशतवाद आणि दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या देशांना रोखणे ही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही अमित शहा म्हणाले.

दहशतवादी सातत्याने हिंसाचाराला खतपाणी घालणे, तरुणांना कट्टरपंथी बनवणे आणि आर्थिक संसाधने वाढवण्यासाठी नवीन पद्धतींचा अवलंब करताहेत. दहशतवादी आपली ओळख लपवण्यासाठी आणि कट्टरतावाद पसरवण्यासाठी सायबर गुन्हेगारी साधनांचा अवलंब करताहेत, असेही शहा यावेळी म्हणाले.

नि:संशय दहशतवाद हा जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. परंतु माझा असा विश्वास आहे की दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणे हा दहशतवादापेक्षा अधिक धोकादायक आहे. अशा प्रकारच्या वित्तपुरवठ्यामुळे दहशतवादाला पाठबळ मिळते. शिवाय दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याने जगातील देशांची अर्थव्यवस्था कमकुवत होते, असेही ते म्हणाले.

