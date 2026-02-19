Photo – छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानाच्या सुशोभिकरणाच्या कामाचा शुभारंभ

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार आणि विभागप्रमुख महेश सावंत यांच्या प्रयत्नांतून मुंबईच्या राजकीय आणि क्रीडा क्षेत्रातील ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानाच्या सुशोभिकरणाच्या कामाचा शुभारंभ आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थित श्रीफळ वाढवून करण्यात आला. यावेळी शिवसेना उपनेत्या मुंबई महानगरपालिका विरोधी पक्षनेत्या विशाखा राऊत, उपनेते मिलिंद वैद्य, शिवसेना सचिव ॲड. साईनाथ दुर्गे, विभागसंघटक नगरसेविका श्रद्धा जाधव, मनसे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार तसेच इतर पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जय भवानी…जय शिवाजी !, हर हर महादेव! रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष!

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) व भाजपातून आलेले नगरसेवक मिळून भिवंडीचा महापौर सेक्युलर फ्रंटचा बनवणार: हर्षवर्धन सपकाळ

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई मोदींना भेटले

कोणार्क मंदिराच्या गाभाऱ्यात मिळणार भाविकांना प्रवेश, वाळू बाहेर काढण्याचे काम जोरात सुरू

ह्युमनॉइड रोबोट्सचा मुलांसोबत डान्स

शुभमंगल… घरफोड्यांपासून सावधान! डोंबिवलीत ४० तोळ्यांच्या दागिन्यांवर डल्ला

पेन्शनच्या नावाने मोठा स्कॅम, बँकेची खातेदारांना महत्त्वाची सूचना

तेल, साबण, बिस्किट महागणार! कच्च्या मालांच्या किंमतीत वाढ, रुपयातील घसरणीचा फटका बसणार

मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात ‘गुड न्यूज’ , गामिनीने दिला तीन शावकांना जन्म