हिवाळ्यातील हे आहे ‘गोल्डन सुपर सीड’, शरीराला उबदार तर ठेवेलच, रक्तातील साखरही नियंत्रित होईल, वाचा याचे आश्चर्यकारक फायदे

निरोगी राहण्यासाठी अनेक प्रकारचे बिया अत्यंत फायदेशीर आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे जवसाचे बियाणे. या बिया आकाराने लहान आहेत, परंतु त्यांचे गुणधर्म प्रचंड आहेत. असंख्य औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या जवस बियांना सुपर सीड्स म्हटले जाते. इतर देशांमध्ये त्यांना “गोल्डन सुपर सीड्स” म्हटले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने ओमेगा-३, फायबर आणि लिग्निन असतात, जे हृदय, मेंदू, त्वचा, केस, पचनसंस्था आणि इतर गोष्टींचे आरोग्य राखतात.
तज्ञ आणि पोषणतज्ञ देखील जवसाला सुपर सीड मानतात. जवस बियाण्यांवर तापमानवाढीचा प्रभाव असतो, म्हणून हिवाळ्याच्या काळात त्यांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. यामुळे शरीर आतून उबदार राहील आणि रोगांपासून संरक्षण होईल. जवस बियाण्यांच्या गुणधर्मांबद्दल जाणून घेऊया, जे असंख्य आरोग्य फायदे देतात.
जवस बियाण्याचे फायदे
प्राचीन काळापासून, जवस बियांना स्वदेशी ओमेगा-३ चा राजा म्हटले जाते. आयुर्वेदात, जवस बियांना तीळ कुटुंबातील सर्वात फायदेशीर बिया मानले जाते. त्याची लहान बिया नैसर्गिक पोषण बूस्टर आहेत जी आरोग्यास आधार देतात.
जवस बिया हृदयाच्या आरोग्यास प्रोत्साहन देतात, रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करतात, पचन सुधारतात आणि चमकणारी त्वचा वाढवतात. ते मुळांपासून केस मजबूत करतात आणि चमक वाढवतात.
अळशीचे बियाणे हलके भाजून पावडर बनवा. दररोज सकाळी कोमट पाण्यासोबत १ चमचा घ्या. ते दही, मैदा, सॅलड, स्मूदी किंवा ओट्समध्ये टॉपिंग म्हणून देखील खाऊ शकता. तुम्ही ते भाजून देखील घेऊ शकता. भाजलेल्या जळशीच्या बियांची पावडर कांदा, हिरवी मिरची, धणे पाने, मीठ, मोहरीचे तेल आणि लिंबाच्या रसात मिसळा.
अळशीचे बियाणे कधीही पूर्ण खाऊ नका. कारण ते पचनास जड असतात. म्हणून ते शरीरातून न पचता बाहेर पडतात. दररोज एक चमचा पावडर पुरेशी आहे. भाजलेली पावडर हवाबंद भांड्यात ठेवा आणि पुढील २०-२५ दिवस ते सेवन करा.