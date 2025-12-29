आठवड्यातून एकदा सूरण का खायला हवे, जाणून घ्या

सूरण ही एक प्रकारची कंद भाजी आहे, ज्यामध्ये अनेक अद्वितीय पोषक घटक असतात. त्यात दाहक-विरोधी आणि अँटीऑक्सिडंट प्रभाव असतात, जे शरीराला अनेक रोगांपासून वाचवण्यास मदत करतात. सूरण हे कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबरने समृद्ध आहे. हे खाल्ल्यानंतर तुम्हाला बराच वेळ पोट भरण्यास मदत करते. भूक कमी करून वजन कमी करण्यास देखील मदत करते. या भाजीला स्लिमिंग फूड म्हणून देखील ओळखले जाते. सूरणातील पोटॅशियम पचन सुधारते. नियमितपणे सेवन केल्यास ते बद्धकोष्ठता आणि कोलेस्ट्रॉल रोखण्यास मदत करू शकते. सूरण खोकला, मूळव्याध, पोट फुगणे, श्वसनाचे आजार आणि जंतांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वापरला जातो. यकृताच्या समस्या असलेल्यांना सूरण खाण्याची शिफारस डॉक्टर देखील करतात.
मूळव्याधांसाठी, सुरणाचे तुकडे करा आणि वाफवून घ्या. नंतर, ते तिळाच्या तेलात शिजवा आणि ताक प्या. हे सर्व प्रकारच्या मूळव्याधांसाठी फायदेशीर आहे. हे एक महिना करा. रक्तस्त्राव होणाऱ्या मूळव्याधांसाठी, चिंचेची पाने आणि भातासोबत सुरण भाजी खाणे फायदेशीर आहे.
रजोनिवृत्ती दरम्यान महिलांना अचानक गरमी येणे, निद्रानाश आणि विचित्र वर्तन यासारखी लक्षणे जाणवतात. अभ्यासानुसार, सुरणाचा रस वापरल्याने या लक्षणांमध्ये लक्षणीयरीत्या आराम मिळतो.
सुरण रक्ताभिसरण सुधारते. त्याच्या दाहक-विरोधी गुणधर्मांमुळे, ते संधिवात आणि दम्याच्या रुग्णांसाठी देखील फायदेशीर आहे. त्यात असलेले तांबे लाल रक्तपेशी वाढवून शरीरात रक्त प्रवाह सुधारते.
सुरणात नैसर्गिकरित्या अलॅंटोइन हे रासायनिक संयुग असते. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की अलॅंटोइनमध्ये मधुमेहविरोधी प्रभाव असतो, लिपिड प्रोफाइल सुधारतो आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करतो, त्यामुळे मधुमेह रोखतो.
सुरणात ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो आणि ते फायबरने समृद्ध असते, ज्यामुळे ते मधुमेहींसाठी आवश्यक असते.
सुरण ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडमध्ये समृद्ध आहे, जे वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते तर चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवते.
सुरणात व्हिटॅमिन बी६ भरपूर प्रमाणात असते, जे केस गळणे टाळण्यास मदत करते आणि निरोगी आणि मजबूत केसांना प्रोत्साहन देते. सुरण चिडचिडेपणा आणि चिंता देखील कमी करते.