मुंबई हादरली! टक लावून पाहिल्याने तरुणाची निर्घृण हत्या, तीन आरोपींना 24 तासात बेड्या

दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतील माटुंगा भागामध्ये धक्कादायक प्रकार घडला. टक लावून पाहत असल्याने तीन मित्रांनी मिळून एका 28 वर्षीय तरुणाची निर्घृणपणे हत्या केली. रविवारी सकाळी हा प्रकार घडला असून पोलिसांनी अवघ्या 24 तासांमध्ये आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी माटुंगा भागातील एका रेस्टॉरंटजवळ हा प्रकार घडला. तिघा मित्रांपैकी एकाकडे तरुण टक लावून पाहत असल्याने त्यांचे त्याच्यासोबत भांडण झाले. शाब्दिक वाद हाणामारीवर पोहोचला. आरोपींनी तरुणाच्या डोक्यावर बेल्टने मारले आणि लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली, तसेच शिवीगाळही केली.

बेदम मारहाण झाल्याने तरुण गर्भगळीत झाला आणि जाग्यावरच कोसळला. त्यानंतर त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारापूर्वीच त्याला मृत घोषित करण्यात आले.

Maharashtra | 3 accused arrested after they murdered a 28-year-old youth for allegedly staring at them in Matunga area yesterday. A case has been registered under various sections of IPC including 302, 504, and 506. The accused will be produced before court today: Mumbai Police

