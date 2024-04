Best भाडेवाढीवरून आदित्य ठाकरेंचा मिंधे सरकारवर निशाणा; मुंबईकरांना दिलं आश्वासन

मुंबई महानगरपालिकेने ‘बेस्ट’ला तिकीट दर वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात साध्या बसचे दर किमान पाच रुपयांवरून सात रुपये तर एसी बसचे किमान तिकीट सहा रुपयांवरून दहा रुपये होण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त आज प्रसिद्ध झालं आहे. या वृत्तानंतर युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारचा खरपूस शब्दात समाचार घेत आपलं सरकार सत्तेत आल्यानंतर असं आश्वासनही दिलं आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी X वर पोस्ट करत भाजपच्या नेतृत्त्वातील मिंधे सरकारला घेरलं आहे. ‘येथील भाजपच्या नेतृत्वाखालील मिंधे सरकारनं बेस्टच्या बस भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसत आहे. भाजप हे मुंबईविरोधी असल्याचे आम्ही नेहमीच म्हणत आलो आणि ही प्रस्तावित भाडेवाढ हा मुंबईकरांचा खिसा कापण्याचा आणखी एक मार्ग आहे’, असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.

It seems that the bjp led mindhe govt here has decided to increase the BEST bus fares.

We have always said the bjp is anti Mumbai and this proposed fare hike is another way to slash the pockets of Mumbaikars.

Firstly, the number of buses have been reduced, Bus Stops have been…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 30, 2024