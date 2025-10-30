ओबीसींसाठी आक्रमक वडेट्टीवारांना आयकर नोटीस

सामना ऑनलाईन
|

ओबीसी आरक्षणासाठी जनआंदोलन छेडणारे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यामागे आयकर विभागाचा ससेमिरा लागला आहे. वडेट्टीवार यांना आयकर विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.

विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून नागपूरमध्ये महामोर्चा काढला होता. त्या मोर्चामध्ये हजारो ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. त्या मोर्चानंतर वडेट्टीवार यांना तत्काळ आयकर विभागाची नोटीस आली. गडचिरोली येथे काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमात वडेट्टीवार यांनी स्वतः त्याबाबत माहिती दिली.

राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई

ओबीसी आरक्षणासाठी मोठे जनआंदोलन उभारल्याने राजकीय सूडबुद्धीने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. ओबीसींच्या हक्कांसाठी उभे राहिल्यामुळे केंद्र सरकार यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण आम्ही गप्प बसणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

11 नोव्हेंबरला मुंबईची आरक्षण सोडत, इच्छुकांची धाकधूक वाढली

‘मोंथा’ तडाखा, महाराष्ट्रातील सात मच्छीमार बोटी बेपत्ता

आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही!

पुनर्विकास प्रकल्पाच्या स्थगितीवरून आदित्य ठाकरेंचा हल्ला, निवडणूक आयोगाच्या कृपेने आलेले सरकार बिल्डर-कंत्राटदारांचे झाले

best_undertaking_logo

बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीचे 891 कोटी थकीत! ‘महायुती’ने तोंडाला पाने पुसली; सरकारविरोधात तीव्र संताप

पुणे महापालिकेत शिजतोय मोठा महाघोटाळा, निविदांमधील दरांमध्येच २४५ कोटी रुपयांचा तफावत; पुणेकरांच्या पैशांचा कोट्यवधींचा सवाल

Latur News – मांजरा नदीवरील पुल पुराच्या पाण्याखाली, दहा गावातील वाहतूक ठप्प

पुणे बाजार समितीचा घोटाळेबाज कारभार, वाहन प्रवेश ठेक्यात उत्पन्न ९२ लाख खर्च १०५ कोटी; APMC ला ११ लाख ७६ हजारांचा तोटा

भाजपच्या राक्षसी प्रवृत्ती पासून प्रत्येकाने सतर्क राहणं गरजेचं, जैन बोर्डिंग प्रकरणी रोहित पवार यांची टीका