पक्ष्याच्या धडकेमुळे एअर इंडियाच्या विमानाची इमर्जन्सी लँडिंग, नागपूर-दिल्ली फ्लाइट रद्द

नागपूरहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाला उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच माघारी वळवावे लागले. उड्डाणानंतर काही वेळातच पक्षी विमानाला धडकल्याने विमानाला नागपूर विमानतळावर उतरवावे लागले. या घटनेत कोणत्याही प्रवाशाला किंवा क्रू मेंबर्सना इजा झाली नाही, तर सर्वजण सुखरूप आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर विमानतळावरून दिल्लीकडे रवाना होणाऱ्या या विमानाने उड्डाण घेताच इंजिन किंवा विंगच्या जवळ पक्ष्याशी धडक घडली. यावेळी पायलटने तात्काळ मॅन्युअल रिटर्न टू ओरिजिन (RTO) चा निर्णय घेतला, जो विमान चालक निर्देशिकाच्या (DGCA) मानक प्रक्रियेनुसार (SOP) आहे. या प्रक्रियेनुसार, बर्ड स्ट्राईकनंतर विमानाला तात्काळ जमिनीवर उतरवून इंजिन डॅमेज किंवा इतर समस्या तपासल्या जातात.

पायलटने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला (ATC) ताबडतोब याबाबत सूचना दिली आणि विमान सामान्य लँडिंगसह नागपूर विमानतळावर परत उतरवले. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने जारी केलेल्या निवेदनात याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सुरक्षा तपासणीसाठी अतिरिक्त वेळ लागल्याने फ्लाइट रद्द करण्यात आली. कंपनीने प्रवाशांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून दिली असून, असुविधेची माफी मागितली आहे.

