Photo – पुण्यात भरले आकर्षक ओरिगामी कला प्रदर्शन ‘वंडरफोल्ड २०२५’

सामना ऑनलाईन
|

कागदाच्या असंख्य घड्यांमधून साकारलेल्या अनेकविध कलाकृती, कागदातून साकारलेले अष्टविनायक, विविध प्रकारची कागदी फुले, कलाकृती, प्राणी, पक्षी पाहण्याची संधी पुणेकरांना आजपासून उपलब्ध झाली आहे. इंदुताई टिळक कला केंद्र व ओरिगामी मित्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेले ‘वंडरफोल्ड २०२५’  ओरिगामी कला प्रदर्शन आहे. सदर प्रदर्शनाला आजपासून टिळक रस्त्यावरील टिळक स्मारक मंदिर येथे सुरुवात झाली. हे वर्ष या प्रदर्शनाचे १८ वे वर्ष असून रविवार दि. २ नोव्हेंबर पर्यंत सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले आहे.

सर्व फोटो – चंद्रकांत पालकर 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महिला वर्ल्ड कपच्या इतिहासात दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजाची गरूड झेप, झुलन गोस्वामीचा विक्रम मोडला

आता CBSE च्या विद्यार्थ्यांना मोटू-पतलू देणार इन्कम टॅक्सचे धडे!

शरीरसंबंधास नकार दिल्याने माथेफिरु नवऱ्याने छतावरुन ढकलले

डोक्याला चेंडू लागल्याने 17 वर्षीय क्रिकेटपटूचा मृत्यू, हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया मालिकेदरम्यान घडली दुर्दैवी घटना

Kokan News – प्लास्टिक कचरा गोळा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार बक्षीस; सृजन सायन्स सेंटरचा अभिनव उपक्रम

परतीच्या पावसाने कापलेली भात शेती पुन्हा रुजली, ऑक्टोबर महिना संपला तरीही पाऊस सुरूच

Kokan News – देवरुख येथील सृजन विज्ञान केंद्रात आली अवकाश शास्त्राची नवीन मॉडेल्स

किशोरवयीन मुलांना AI ची भुरळ, वैद्यकीय माहिती आणि रोमान्ससाठी AI चा अधिक वापर!

ब्राझीलमध्ये ड्रग माफियांवर मोठी कारवाई, 119 जणांचा मृत्यू; घटनेवर जनतेत रोष