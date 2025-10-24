उत्तर प्रदेशमध्ये महिला भाजप नेत्याचे आंदोलन, गुंडांनी पती आणि मुलाला मारल्याचा केला आरोप

उत्तर प्रदेशच्या मिर्झापूरमध्ये भाजप महिला नेत्या सरिता सिंह यांचा रस्त्यावर गोंधळ घालतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नेत्या यांनी आरोप केला आहे की त्यांच्या पती आणि मुलावर हल्ला करणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस काहीच कारवाई करत नाहीत, उलट गुन्हेगारांना वाचवत आहेत.

हा प्रकार विंध्याचल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इंद्रावती रुग्णालयात घडला आहे. येथे रुग्णालयातील मार्केटिंग मॅनेजर शैलेन्द्र सिंह आणि बाहेर चहाची टपरी चालवणारा राजेश यादव यांच्यात पैशांच्या व्यवहारावरून वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी झाली. या झटापटीत शैलेन्द्र सिंह आणि त्यांचा मुलगा जखमी झाले.

घटनेची माहिती मिळताच भाजप नगर मंत्री सरिता सिंह घटनास्थळी पोहोचल्या आणि आरोपींच्या तात्काळ अटकेची मागणी करत गोंधळ सुरू केला. त्यांनी मिर्झापूर-प्रयागराज महामार्गावरच धरणे आंदोलन केले.

सरिता सिंह यांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “पोलीस गुन्हेगारांना संरक्षण देत आहेत. माझ्या पती आणि मुलावर लोखंडी सळ्यांनी हल्ला झाला, पण 112 वर फोन करूनही पोलिसांनी आरोपींना पळवून दिले. भाजप सरकारमध्ये सपा लोकांची मर्जी चालते आहे. मला न्याय हवा आहे.”

दरम्यान, शहराचे सीओ विवेक जावळा यांनी सांगितले की दोन्ही बाजूंमध्ये मारामारी झाली आहे. शैलेन्द्र सिंह यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवला जात आहे आणि कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. जखमी वडील-मुलगा यांच्यावर इंद्रावती रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे.

