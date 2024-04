दिल्लीत तीन मजली घर कोसळले; व्हिडीओ व्हायरल

दिल्लीमध्ये शनिवारी एक तीन मजली घर कोसळल्याची घटना घडली आहे. दिल्लीतील कल्याणपुरी भागातील 70 फूट उंच तीन मजली घर अचानक पत्त्यांसारखे कोसळले.

मात्र या घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, तेथील परिसरात नाल्यांचे खोदकाम सुरू होते. हे खोदकाम सुरु असताना त्या तीन मजली घराला तडे गेले होते. त्यानंतर ही इमारत शनिवारी कोसळली. सुदैवाने त्यात कुणीही नव्हतं, त्यामुळे जीवितहानी टळली आहे.

A building collapsed in Delhi’s Kalyanpuri area today. No injuries were reported.

