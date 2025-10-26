उद्या निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद, SIR बाबत मोठी घोषणा होणार

भारत निवडणूक आयोग सोमवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन देशभरातील मतदार यादीच्या SIR च्या तारखा जाहीर करणार आहे. ही घोषणा संध्याकाळी 4:15 वाजता होणार असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण माहिती देणार आहेत

अहवालानुसार, पहिल्या टप्प्यात 10 ते 15 राज्यांचा समावेश केला जाणार आहे, ज्यात 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणारी राज्ये देखील असतील. SIR ही मतदार यादी अद्ययावत आणि शुद्ध करण्याची एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे, ज्यात नव्या मतदारांचे नोंदणीकरण, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, दुबार नोंदी काढून टाकणे आणि स्थलांतरासंबंधी बदल करणे यांचा समावेश होतो.

आयोगाची ही मोहीम विशेषतः त्या राज्यांवर केंद्रित आहे, जिथे लवकरच निवडणुका होणार आहेत, जसे की तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुडुचेरी. या राज्यांमध्ये 2026 मध्ये विधानसभा निवडणुका नियोजित आहेत आणि मतदार यादीतील अचूकता ही निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यंत आवश्यक ठरेल.

आयोगाने अलीकडील वर्षांत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून मतदार यादी अधिक सक्षम केली आहे. ‘वोटर हेल्पलाइन’ अ‍ॅप, ऑनलाइन नोंदणी आणि बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांची भूमिका अधिक बळकट करण्यात आली आहे.

SIR दरम्यान घरोघर सर्वेक्षण, दावे आणि आक्षेपांची निकड, तसेच फोटो आयडी कार्डचे अद्ययावतकरण यांसारखी कामे करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यानंतर इतर राज्यांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाईल, जेणेकरून संपूर्ण देशभर एकसमान प्रक्रिया राबवता येईल.

