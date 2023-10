CWC IND VS PAK – टीम इंडियाच्या जबरदस्त गोलंदाजीपुढे पाकड्यांनी गुडघे टेकले, 191 धावात डाव आटोपला

टीम इंडिया व पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या हाय व्होल्टेज सामन्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांपुढे पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. बाबर आणि रिझवानच्या अर्धशतकानंतरही पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ 191 धावात बाद झाला. टीम इंडियाला विजयासाठी 192 धावांची गरज आहे.

ICC World Cup | Pakistan 191-all out against India at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.

(Babar Azam 50, Mohammad Rizwan 49, Jasprit Bumrah 2-19, Hardik Pandya 2-34)#INDvPAK pic.twitter.com/DuiLuB7eBw

— ANI (@ANI) October 14, 2023