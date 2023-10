आयसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 चा सर्वात रोमांचक सामना रविवारी इंग्लंड व अफगाणिस्तानमध्ये पार पडला. गतविजेत्या इंग्लंडला दुबळ्या अफगाणिस्तानने धूळ चारली. अफगाणिस्तानने दिलेले 284 धावांचे लक्ष्य देखील इंग्लंडला गाठता आले नाही व इंग्लंडचा 69 धावांनी पराभव झाला.

Afghanistan scripted history with a stunning upset win over defending champions England in Delhi in a thrilling #CWC23 clash 🙌#ENGvAFG | 📝: https://t.co/bg3maGwrG6 pic.twitter.com/YJ2Qd4dDN8

— ICC (@ICC) October 15, 2023