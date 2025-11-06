रजोनिवृत्तीनंतर वजन वेगाने वाढत असेल तर हा कर्करोग होऊ शकतो, वाचा

आजकाल लठ्ठपणा आणि जास्त वजन वाढणे ही सामान्य समस्या बनली आहे. परंतु रजोनिवृत्तीनंतर ही समस्या आणखी गंभीर बनते. अलीकडील अभ्यासानुसार, जास्त वजन किंवा लठ्ठपणामुळे रजोनिवृत्तीनंतर महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. रजोनिवृत्तीनंतर, महिलांच्या शरीरात इस्ट्रोजेनची पातळी कमी होते. जेव्हा अंडाशय हार्मोन तयार करणे थांबवतात तेव्हा शरीर ते चरबीच्या ऊतींमधून तयार करण्यास सुरुवात करते. शरीरातील जास्त चरबीमुळे इस्ट्रोजेनची पातळी देखील असामान्यपणे वाढते. हे जास्त इस्ट्रोजेन स्तनाच्या पेशींच्या वाढीस प्रोत्साहन देते, जे नंतर कर्करोगात विकसित होऊ शकते.
उच्च बीएमआय आणि हृदयरोग असलेल्या महिलांना स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. रजोनिवृत्तीनंतर अंडाशय इस्ट्रोजेन तयार करणे थांबवतात. या स्थितीत शरीरातील चरबीयुक्त ऊती इस्ट्रोजेनचा मुख्य स्रोत बनतात. म्हणून शरीरात जितकी जास्त चरबी असेल तितकी इस्ट्रोजेनची पातळी जास्त असते. हे वाढलेले संप्रेरक स्तनाच्या पेशींना वारंवार सक्रिय करते. ज्यामुळे असामान्य पेशींची वाढ होते. या प्रक्रियेमुळे नंतर स्तनाचा कर्करोग होऊ शकतो. लठ्ठपणामुळे इन्सुलिन प्रतिरोधकता देखील वाढते. जेव्हा शरीर इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाही तेव्हा रक्तातील त्याची पातळी वाढते. उच्च इन्सुलिन पातळी स्तनाच्या कर्करोगासह अनेक प्रकारच्या कर्करोगाशी देखील जोडली गेली आहे.
तुम्ही हे कसे रोखू शकता?
वजन नियंत्रणात ठेवा – लठ्ठपणा हे अनेक रोगांचे मूळ आहे, म्हणून निरोगी बीएमआय राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
नियमित व्यायाम करा – महिलांनी आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे चालणे, धावणे किंवा व्यायाम करावा.
मद्यपान आणि धूम्रपान टाळा – महिलांनी मद्यपान आणि धूम्रपान टाळावे, कारण दोन्ही हार्मोनल असंतुलनास कारणीभूत ठरतात.
निरोगी अन्न खा – महिलांनी त्यांचे वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रक्रिया केलेले अन्न, साखरेचे पेये आणि तेलकट पदार्थ टाळावेत.