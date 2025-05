हरयाणाची युट्यूबर निघाली गद्दार! पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याने ज्योती मल्होत्राला अटक

ऑपरेशन सिंदूरनंतर हिंदुस्थान पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी झाली असली तरी तणाव कायम आहे. अशातच आता हरयाणा येथील युट्यूबर ज्योती मल्होत्रा​हिला पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पंजाब आणि हरयाणातील मालेरकोटला येथून एकूण 6 पाकिस्तानी हेरांना अटक करण्यात आली आहे.

ज्योती मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात काम करणाऱ्या दानिश नावाच्या अधिकाऱ्याच्या संपर्कात होती. दानिशने तिला पाकिस्तानला पाठवले होते. ज्योती मल्होत्रा स्वतःचे ट्रॅव्हल चॅनल चालवते. याच आधारावर ती पाकिस्तानलाही गेली होती. तिथे जाऊन तिने अनेक गुप्त माहिती शेअर केली असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी तिची चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीदरम्यान ज्योती मल्होत्राबाबत पोलिसांना अनेक गोष्टींची माहिती मिळाली. तिचे ‘ट्रॅव्हल विथ-जो’ नावाचे युट्यूब चॅनेल आहे. ती पासपोर्टधारक असून 2023 मध्ये पाकिस्तानला गेली होती. पाकिस्तानला जाण्यासाठी व्हिसा मिळविण्यासाठी ती दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात गेली होती. जिथे तिची भेट अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिशशी झाली. यावेळी तिने दानिशचा मोबाईल नंबर घेतला आणि नंतर त्याच्याशी बोलू लागली.

YouTuber Jyoti Malhotra has been arrested by Hisar Police in a high-profile espionage case. She was reportedly in contact with a Pakistani High Commission officer named Danish, who allegedly facilitated her visit to Pakistan. Jyoti, who runs a travel channel, is accused of… pic.twitter.com/MOUlupAM6f

