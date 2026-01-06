उत्तम आरोग्यासाठी ग्रीन टीचा पर्याय निवडणे योग्य आहे का, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

सध्या आपल्यापैकी प्रत्येकजण आरोग्याच्या काही ना काही तक्रारीने ग्रस्त आहे. आरोग्याच्या तक्रारी अनेकांच्या तर पाचवीला पुजलेल्या आहेत. अशा या सर्व घडामोडीत आपली लाईफस्टाइल आणि आहार याचाही फार महत्त्वाचा वाटा आहे. निरोगी राहण्यासाठी आपली लाइफस्टाइल सुधारणं हे फार गरजेचं आहे. म्हणूनच आपली आवड निवड जपताना आपले आरोग्य जपणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. तंदुरुस्त राहण्यासाठी आपल्यापैकी अनेकजण सध्या केवळ ब्लॅक कॉफी पिण्याकडे लक्ष देऊ लागले आहेत. तर ग्रीन टी ची क्रेझ तर दिवसागणिक अधिक वाढू लागली आहे.

सौंदर्यासाठी भाताचा उपयोग कसा करायला हवा, वाचा

अनेकांनी सध्या ग्रीन टीचा पर्याय हा स्विकारला आहे. ग्रीन टीमुळे शरीरातील जळजळ कमी होते. तसेच आपल्या मेंदूचे कार्य सुधारण्यासाठी ग्रीन टी फायदेशीर मानली जाते. ताण कमी करायचा असेल आणि दिवसभर हलके वाटायचे असेल तर ग्रीन टी हा एक चांगला पर्याय आहे.

तुमच्या जीवनशैली, वैद्यकीय स्थिती तसेच शरीराच्या स्वरूप आणि गरजेनुसार तुमच्या आहारात काहीही समाविष्ट करावे. तेही मर्यादित प्रमाणात, अन्यथा ते तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते.

आठवड्यातून किमान एकदा पालक सूप का प्यायला हवे, जाणून घ्या

ब्लॅक कॉफी आणि ग्रीन टी दोन्हीचे स्वतःचे फायदे आहेत, परंतु कोणते चांगले आहे हे तुमच्या आरोग्यावर, गरजांवर आणि जीवनशैलीवर अवलंबून असते.

ब्लॅक कॉफीमध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते, जे शरीराला त्वरित ऊर्जा देते आणि ते सतर्क ठेवण्यास मदत करते. यासोबतच, ते चयापचय वाढवण्यास मदत करते.

प्रसूतीनंतर वजन कमी करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, जाणून घ्या

ब्लॅक काॅफी टाइप 2 मधुमेहाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते. पण जास्त कॅफिन सेवन केल्याने निद्रानाश, आम्लता आणि रक्तदाब वाढणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

ग्रीन टीमध्ये कॅफिन कमी असते आणि ते अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास, वजन कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रोज रात्री चेहऱ्यावर तूप का लावायला हवे, जाणून घ्या

आठवड्यातून किमान एकदा पालक सूप का प्यायला हवे, जाणून घ्या

Kokan News – नव्या वर्षातील पहिली अंगारकी चतुर्थी; आंजर्ले येथील कडयावरील गणपती मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी !

तांब्याची भांडी घासण्यासाठी हे आहेत साधे सोपे पर्याय, जाणून घ्या

हिवाळ्यात घरच्या घरी हाॅटेलसारखी कांदा भजी करताना या टिप्स वापरा, वाचा

Photo – अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांची रीघ

समृद्धी महामार्गावर ट्रॅव्हलला आग; 36 प्रवासी सुखरूप, मोठा अनर्थ टळला

चोरी करायला गेला अन् एक्झॉस्ट फॅनच्या छिद्रातच अडकला; राजस्थानमधील चोराचा व्हिडिओ व्हायरल

बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची हत्या, 24 तासातील दुसरी घटना; 18 दिवसांत 6 जणांचा मृत्यू