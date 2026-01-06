उत्तम आरोग्यासाठी ग्रीन टीचा पर्याय निवडणे योग्य आहे का, वाचा

सध्या आपल्यापैकी प्रत्येकजण आरोग्याच्या काही ना काही तक्रारीने ग्रस्त आहे. आरोग्याच्या तक्रारी अनेकांच्या तर पाचवीला पुजलेल्या आहेत. अशा या सर्व घडामोडीत आपली लाईफस्टाइल आणि आहार याचाही फार महत्त्वाचा वाटा आहे. निरोगी राहण्यासाठी आपली लाइफस्टाइल सुधारणं हे फार गरजेचं आहे. म्हणूनच आपली आवड निवड जपताना आपले आरोग्य जपणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. तंदुरुस्त राहण्यासाठी आपल्यापैकी अनेकजण सध्या केवळ ब्लॅक कॉफी पिण्याकडे लक्ष देऊ लागले आहेत. तर ग्रीन टी ची क्रेझ तर दिवसागणिक अधिक वाढू लागली आहे.
अनेकांनी सध्या ग्रीन टीचा पर्याय हा स्विकारला आहे. ग्रीन टीमुळे शरीरातील जळजळ कमी होते. तसेच आपल्या मेंदूचे कार्य सुधारण्यासाठी ग्रीन टी फायदेशीर मानली जाते. ताण कमी करायचा असेल आणि दिवसभर हलके वाटायचे असेल तर ग्रीन टी हा एक चांगला पर्याय आहे.
तुमच्या जीवनशैली, वैद्यकीय स्थिती तसेच शरीराच्या स्वरूप आणि गरजेनुसार तुमच्या आहारात काहीही समाविष्ट करावे. तेही मर्यादित प्रमाणात, अन्यथा ते तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते.
ब्लॅक कॉफी आणि ग्रीन टी दोन्हीचे स्वतःचे फायदे आहेत, परंतु कोणते चांगले आहे हे तुमच्या आरोग्यावर, गरजांवर आणि जीवनशैलीवर अवलंबून असते.
ब्लॅक कॉफीमध्ये कॅफिनचे प्रमाण जास्त असते, जे शरीराला त्वरित ऊर्जा देते आणि ते सतर्क ठेवण्यास मदत करते. यासोबतच, ते चयापचय वाढवण्यास मदत करते.
ब्लॅक काॅफी टाइप 2 मधुमेहाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते. पण जास्त कॅफिन सेवन केल्याने निद्रानाश, आम्लता आणि रक्तदाब वाढणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
ग्रीन टीमध्ये कॅफिन कमी असते आणि ते अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास, वजन कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते.