पंतप्रधान मोदींनी रशियाकडून तेल न खरेदी करण्याचे आश्वासन दिलं होतं का? ट्रम्प यांच्या दाव्यावर काँग्रेसचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार असं का म्हणत आहेत की, त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली आहे. या चर्चेत पंतप्रधान मोदींनी रशियाकडून तेल न खरेदी करण्याचे आश्वासन दिलं होतं का? असा सवाल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे. क्स वर एक पोस्ट करत त्यांनी हा प्रश्न विचारला आहे.

जयराम रमेश म्हणाले की, “ट्रम्प यांनी गेल्या पाच दिवसांत रशियाकडून हिंदुस्थानच्या तेल खरेदीचा मुद्दा तीन वेळा उपस्थित केला आहे आणि या आठवड्यात बुडापेस्टमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेण्यापूर्वी ते निःसंशयपणे तो आणखी वारंवार करतील.”

ते म्हणाले, “ट्रम्प असा दावा करत आहेत की, त्यांनी मोदींशी चर्चा केली आणि हिंदुस्थानने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र हा दावा हिंदुस्थानी परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) फेटाळून लावला आहे. परंतु ट्रम्प यांनी मंत्रालयाचा नकार फेटाळून लावला आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत, लोक NDA ला मतदान करणार नाहीत – पप्पू यादव

दिवाळीत पावसाची आतषबाजी! रायगड, नवी मुंबई, ठाण्यात वीज आणि ढगांच्या गडगडाटासह तुफान पाऊस

जपानमध्ये पहिल्यांदाच महिला पंतप्रधानांची निवड, जाणून घ्या कोण आहे सनाए ताकाईची?

दिवाळी बोनस कमी दिला, टोल कर्मचाऱ्यांनी हजारो वाहनांना टोल न देता जाऊ दिले; 30 लाखांचे नुकसान

सोलापुरात दिलीप मानेंच्या पक्षप्रवेशाला कार्यकर्त्यांचाच विरोध; भाजप कार्यालयासमोरच आंदोलन

निवडणूक आयोगाच्या कानाचे पडदे फाटले आहेत का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

नरेंद्र मोदींना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवारांनी मदत केली पण त्यांनी त्याचे पांग कसे फेडले ते सर्वांनी बघितलं – संजय राऊत

महाकाल मंदिरात भस्मआरती दरम्यान भक्ताचा हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू

कामोठ्यात इमारतीला भीषण आग, आई व मुलीचा होरपळून मृत्यू