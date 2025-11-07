हिवाळ्यात चहामध्ये आलं का घालायला हवं, जाणून घ्या

तापमान कमी झाल्याने आपल्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. या काळात शरीराला उबदार ठेवणे संसर्ग आणि हंगामी आजारांपासून बचाव करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. अशा परिस्थितीत, आल्याच्या गरम चहापेक्षा चांगले काहीही असू शकत नाही. हा स्वादिष्ट आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध चहा शरीराला आतून उबदार ठेवतोच, शिवाय अनेक रोगांशी लढण्यास देखील मदत करतो. आल्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, मॅग्नेशियम आणि इतर अनेक खनिजे असतात, ज्यामुळे ते आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते. जर तुम्ही हा चहा दुधाशिवाय बनवला तर त्याचे आरोग्य फायदे आणखी जास्त आहेत. चव वाढवण्यासाठी पुदिना, मध किंवा लिंबू घालता येईल.
स्वयंपाक करताना भाजी किंवा आमटीमध्ये मीठ केव्हा घालावे, जाणून घ्या
मासिक पाळीच्या वेळी अनेक महिलांना असह्य पोट आणि पाठदुखीचा अनुभव येतो. आल्याचे नैसर्गिक दाहक-विरोधी गुणधर्म जळजळ कमी करण्यास आणि स्नायूंना आराम देण्यास मदत करतात, ज्यामुळे मासिक पाळीच्या क्रॅम्पपासून आराम मिळतो.
रजोनिवृत्तीनंतर वजन वेगाने वाढत असेल तर हा कर्करोग होऊ शकतो, वाचा
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी आल्याचा चहा पिणे फायदेशीर मानले जाते, कारण ते रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते.
थंडीच्या काळात रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते, ज्यामुळे सर्दी, ताप आणि इतर संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. आल्याच्या चहामधील अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि आजारांशी लढण्यास मदत करतात.
हिवाळ्यात सकाळी जाॅगिंगला किंवा वाॅकिंगला जाण्याआधी या गोष्टी लक्षात ठेवा
आल्यामुळे ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि जळजळ कमी होण्यास मदत होते, जे अल्झायमर सारख्या न्यूरोलॉजिकल रोगांचे मुख्य कारण आहेत. आल्याचा चहा नियमितपणे पिल्याने मानसिक आरोग्य सुधारू शकते.
प्रवास करताना अनेक लोकांना चक्कर येणे, मळमळ होणे किंवा थंड घाम येणे असे अनुभव येतात. आल्याचा चहा ही लक्षणे कमी करण्यास आणि हालचालीच्या आजारापासून आराम देण्यास मदत करू शकतो.