स्वयंपाक करताना भाजी किंवा आमटीमध्ये मीठ केव्हा घालावे, जाणून घ्या

मीठाशिवाय अन्नाला चव लागत नाही. मीठ नसेल तर कुठलाही पदार्थ हा गळी उतरत नाही. कोणतीही भाजी किंवा आमटी करताना योग्य वेळी मीठ घालणे अत्यंत महत्वाचे आहे. लोक स्वयंपाक करताना सवय म्हणून अनेकदा मीठ घालतात. काही लोक सुरुवातीला मीठ घालतात, काही मध्ये घालतात आणि काही शेवटी. चहामध्ये साखर घालण्याची वेळ त्याची गोडवा ठरवते त्याचप्रमाणे भाज्यांमध्ये मीठ घालण्याची वेळ त्याची खरी चव वाढवते.
खूप लवकर मीठ घातल्याने भाज्या मऊ होऊ शकतात आणि खूप उशिरा घातल्याने चव अपूर्ण राहते. स्वयंपाक करताना मीठ कधी घालायचे हे आपण जाणून घेऊया.
सुक्या भाज्यांमध्ये मीठ कधी घालावे?
सुक्या भाज्या शिजवत असाल तर सुरुवातीला मीठ घाला. यामुळे भाज्यांचा कच्चापणा दूर होतो आणि त्या लवकर आणि पूर्णपणे शिजण्यास मदत होते. परंतु काही भाज्या त्यांच्या कुरकुरीतपणा टिकवून ठेवण्यासाठी अगदी शेवटी मीठ घालाव्यात. जसे की भेंडी, गाजर आणि कारले. शेवटी मीठ घातल्याने त्यांचा कुरकुरीतपणा आणि चव टिकून राहते.
पालेभाज्यांमध्ये मीठ घालण्याची योग्य पद्धत
हिवाळा ऋतू सुरू झाला आहे. या हंगामात भरपूर पालेभाज्या बाजारात येतात. अशावेळी या भाज्या करताना विशेष काळजी घेणेही गरजेचे आहे. पालक, मेथी किंवा मोहरीचे सागरी भाजी शिजवता तेव्हा मीठ घालणे टाळा. यामुळे त्यांच्या रंगावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्या काळ्या होऊ शकतात. हिरव्या भाज्या करताना कायम शेवटी मीठ घालावे. यामुळे पोषक तत्वे आणि रंग दोन्ही टिकून राहतील.
ग्रेव्ही भाज्यांमध्ये मीठ कधी घालायचे?
ग्रेव्ही बनवण्यासाठी, टोमॅटो आणि कांद्याची पेस्ट तयार केली जाते आणि प्रथम पॅनमध्ये तळली जाते. यावेळी तुम्हाला फक्त मीठ घालावे लागेल. जेव्हा तुम्ही ग्रेव्ही शिजवताना मीठ घालता तेव्हा ग्रेव्हीचा कच्चापणा कमी होतो आणि मसाले पूर्णपणे शिजतात. यामुळे ग्रेव्हीचा स्वाद टिकून राहतो.
डाळ शिजवताना मीठ कधी घालायचे?
बहुतेक लोक डाळ शिजवताना सुरुवातीला मीठ घालतात. पण हे चुकीचे आहे. खरं तर, मसूर आणि बीन्समध्ये प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. सुरुवातीला मीठ घातल्यास प्रथिनांची मात्रा कमी होते. म्हणून डाळीमध्येही शिजल्यानंतरच मीठ घालणे हितावह असते.