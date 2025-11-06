थंडीत मधुमेहींनी काय खबरदारी घ्यायला हवी, वाचा

हिवाळ्यात तापमान कमी झाल्यावर शरीराला उबदार राहण्यासाठी जास्त ऊर्जेची आवश्यकता असते. या काळात शरीरात काही हार्मोन्स तयार होतात जे रक्तातील साखर वाढवू शकतात. हिवाळ्यात हालचाल कमी होते. या ऋतूत कमी पाणी पिले जाते. त्यामुळे साखरेची पातळी आणखी वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, हिवाळ्यात तेलकट, गोड आणि जड पदार्थांची इच्छा वाढते. म्हणूनच या ऋतूमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक वाढते.
हिवाळ्यात, शरीराचे तापमान राखण्यासाठी शरीरातील ऊर्जेचे प्रमाण वाढते. यामुळे शरीरातील ग्लुकोजची पातळी वाढते. सामान्य व्यक्तींमध्ये ग्लुकोज सहजपणे नियंत्रित केले जाते, परंतु मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये, इन्सुलिन योग्यरित्या कार्य करू शकत नाही. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी जलद वाढते. हिवाळ्यात भूक देखील वाढते.
हिवाळ्यात पराठे, मिठाई, तूप आणि तळलेले पदार्थ मोठ्या प्रमाणात सेवन केले जातात. सूर्यप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे व्हिटॅमिन डीची कमतरता होऊ शकते. यामुळे शरीरात इन्सुलिनची प्रभावीता कमी होते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्याचा धोका वाढतो. हिवाळ्यात रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्यास हे सर्व घटक कारणीभूत ठरतात.
हिवाळ्यात मधुमेहाच्या रुग्णांनी स्वतःची काळजी कशी घ्यावी?
मधुमेहाच्या रुग्णांनी त्यांच्या दैनंदिन दिनचर्येत आराम न करणे सर्वात महत्वाचे आहे.
आठवड्यातून किमान ३ ते ५ वेळा सकाळी रिकाम्या पोटी आणि जड जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी तपासायला हवी.
दररोज ८ ते ९ ग्लास पाणी प्या. घरी २० ते ३० मिनिटे मंद गतीने चालणे, स्ट्रेचिंग किंवा योगा करणे फायदेशीर आहे.
तुमचे जेवण हलके ठेवा आणि तळलेले पदार्थ मर्यादित करा. औषधोपचार आणि इन्सुलिनच्या वेळा बदलू नका. हिवाळ्यात ताण टाळा आणि पुरेशी झोप घ्या. सातत्यपूर्ण शिस्त राखल्याने संपूर्ण हंगामात साखरेचे नियंत्रण सोपे होते आणि आरोग्य स्थिर राहते.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
सकाळी थोडा वेळ उन्हात बसा.
रात्रभर मेथीचे दाणे भिजवा आणि सकाळी पाणी प्या.
तुमचे पाय उबदार ठेवा आणि थंडीपासून वाचवा.
साखरेची पातळी अचानक वाढली किंवा कमी झाली तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.