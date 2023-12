न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलियात नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत; आतषबाजीने आसमंत उजळला

नवीन वर्षाचे वेध सर्वानाच लागले आहेत. अनेकजण नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पर्यटनस्थळी गेले आहेत. तसेच अनेकांनी नवीन वर्षांचे संकल्पही केले आहेत. देशात नववर्षाच्या स्वागताची तयारी सुरू असतानाच जगातील काही देशात नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले आहे. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियात सर्वात आधी नववर्षाचे आगमन होते. तेथे नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले आहे. नववर्षाच्या स्वागतासाठी करण्यात आलेल्या आतषबाजीने आसमंत उजळून निघाला आहे.

