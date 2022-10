हातात हात, झुकवलेली मान अन्… पंतप्रधान मोदींनी झुकून नमस्कार केलेली महिला आहे तरी कोण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये पंतप्रधान एका वयस्कर महिलेसोबत उभे असल्याचे दिसते. अन्य एका फोटोमध्ये मोदी या महिलेचा हात हातात घेऊन तिला झुकून नमस्कार करताना दिसताहेत. हिंदुस्थान सारख्या एका बलाढ्य देशाचे पंतप्रधान एका महिलेसमोर झुकून उभे असल्याचे पाहून तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल की ही महिला नक्की आहे तरी कोण? तर अधिक उत्सुकता ताणून न धरता ही महिला कोण आहे हे जाणून घेऊया.

पंतप्रधान मोदींसोबत फोटोमध्ये दिसणाऱ्या महिलेचे नाव आहे उमा सचदेव (Uma Suchdeva). त्या 90 वर्षांच्या आहेत. एवढे वय झालेले असतानाही उमा सचदेव यांनी मोठ्या उत्साहाने पंतप्रधानांची भेट घेतली. उमा सचदेव यांचे पती कर्नल (निवृत्त) एचके सचदेव लष्करामध्ये अधिकारी पदावर कार्यरत होते. तसेच माजी लष्करप्रमुख जनरल वेदप्रकाश मलिक (Ved Prakash Malik) यांच्या त्या काकू आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही भेट अविस्मरणीय असल्याचे म्हटले आहे. वयाच्या या टप्प्यावरही त्या (उमा सचदेव) प्रचंड उत्साही आणि आशावादी आहेत, असेही पंतप्रधान म्हणाले. या भेटीदरम्यान उमा सचदेव यांनी त्यांच्या दिवंगत पतीने लिहिलेली तीन पुस्तके पंतप्रधानांना भेट दिली. यातीन दोन श्रीमद्भगवद्गीतेशी संबंधित आहेत. तर एक फाळणीच्या अनुभवांबाबत आहे. ‘ब्‍लड एंड टियर्स’ असे या पुस्तकाचे नाव आहे.

Uma Ji gave me copies of 3 books penned by her late husband. Two of them are associated with the Gita and the third one titled ‘Blood and Tears’ is a moving account of Col (Retd) HK Suchdeva’s experiences during the traumatic period of Partition and its impact on his life. pic.twitter.com/W79BEXFLpi

— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2022