राष्ट्रपतींनी भगतसिंह कोश्यारींचा राजीनामा स्वीकारला, रमेश बैस महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल

हिंदुस्थानच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. दरम्यान आता रमेश बैस यांची महाराष्ट्राच्या नव्या राजपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासह लडाखचे नायब राज्यपाल राधा कृष्णन माथूर यांचाही राजीनामा स्वीकारला आहे. याशिवाय राष्ट्रपतींनी 13 राज्यपाल आणि उपराज्यपालांची नियुक्ती केली आहे.

Ramesh Bais appointed as the new Governor of Maharashtra; President of India has accepted the resignation of Bhagat Singh Koshyari as Governor of Maharashtra. pic.twitter.com/9mco3tSTkI

