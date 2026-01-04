सुकी मासळी आपल्या आरोग्यासाठी कशी फायदेशीर आहे, वाचा

आपल्या आरोग्यासाठी मासे खाण्याचे अगणित फायदे आहेत. परंतु काही ठराविक काळांमध्ये मासे मिळणं हे दुरापास्त होतं. खासकरुन थंडीच्या सीझनमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळत नाही. अशावेळी आहारामध्ये सुकी मासळी समाविष्ट करु शकतो. सुकी मासळी ही आपल्या आरोग्यासाठी सुद्धा तितकीच महत्त्वाची मानली जाते. सुकी मासळी ही केवळ आपली जिभेची चव वाढवत नाही तर, आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने देखील ही मासळी फार महत्त्वाची मानली जाते.
सुक्या माशांमध्ये प्रथिने जास्त प्रमाणात असतात. स्नायुंच्या मजबूतीसाठी म्हणून सुकी मासळी खूप गरजेची असते. कमकुवत स्नायू असलेल्यांसाठी किंवा जिममध्ये व्यायाम करण्यास प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी सुक्या माशांमध्ये प्रथिनांचा चांगला स्रोत असतो.
सुक्या माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड भरपूर प्रमाणात असतात. हे पोषक तत्व कोलेस्टेरॉल संतुलित करण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करते. सुक्या माशांचे नियमित सेवन केल्याने हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. आहारतज्ज्ञ म्हणतात की रक्तदाबाच्या समस्या असलेल्या लोकांनी सुक्या माशांचे सेवन नक्कीच करावे.
सुक्या माशांमधील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हाडे मजबूत करण्यास मदत करतात. विशेषतः कमकुवत हाडे असलेल्या मुलांसाठी सुक्या माशांचा वापर खूप फायदेशीर ठरू शकतो. रजोनिवृत्तीनंतर कमकुवत हाडे अनुभवणाऱ्या महिलांसाठी सुक्या माश्या खाणे देखील फायदेशीर आहे.
सुक्या माशांमध्ये लोह असते. लोह रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यास मदत करते. नियमितपणे सुक्या माश्या खाल्ल्याने अशक्तपणा असलेल्या मुलांना आणि महिलांना हिमोग्लोबिनची पातळी वाढण्यास मदत होते.
ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड हे मेंदूच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक घटक आहेत. सुक्या माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड भरपूर प्रमाणात असतात. सुक्या माश्या खाल्ल्याने मुले, वृद्ध आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मेंदूची शक्ती वाढू शकते. ते विचार आणि समज देखील सुधारते.
ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि प्रथिनांचे योग्य संतुलन त्वचेची चमक सुधारण्यास मदत करते. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थांनी केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की सुक्या मासळी खाल्ल्याने डाग, सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होते. सुक्या माशांमधील प्रथिने शरीरात कोलेजनचे उत्पादन वाढवतात, ज्यामुळे त्वचेच्या अनेक समस्या दूर होण्यास मदत होते.
सुक्या मासळीमध्ये प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. यामुळे केस गळणे, तुटणे आणि अकाली पांढरे होणे टाळता येते.
वाळलेले मासे खाण्याची योग्य पद्धत
– वाळलेल्या माशांमध्ये सोडियमचे प्रमाण जास्त असते. म्हणून खाण्यापूर्वी ते एक तास पाण्यात भिजवा.
– भिजवल्यानंतर, मासे २-३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवा. यामुळे सोडियमचे प्रमाण कमी होते.
– वाळलेले मासे कांदे, टोमॅटो, हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि आले यासारख्या घटकांसह शिजवा. यामुळे वाळलेल्या माशांवर पचनावर मोठा परिणाम होणार नाही.
वाळलेले मासे खाताना घ्यावयाची खबरदारी
वाळलेले मासे अनेक आरोग्य फायदे देतात. तथापि, वाळवताना आणि साठवताना मोठ्या प्रमाणात मीठ टाकले जाते. यामुळे वाळलेल्या माशांचे सोडियमचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, जास्त प्रमाणात सोडियमयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने रक्तदाब आणि मूत्रपिंडाच्या समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्हाला आधीच रक्तदाब किंवा मूत्रपिंडाच्या समस्या असतील तर सुके मासे खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.