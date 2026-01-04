रोज रताळे का खायला हवे, जाणून घ्या त्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

रताळी (शकरकंद) हे हिवाळ्यात सहज उपलब्ध होणारे, पौष्टिक आणि आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर कंदमूळ आहे. योग्य प्रमाणात रोज रताळी खाल्ल्यास शरीराला अनेक लाभ मिळतात.

रोज किती रताळी खायला हवीत?

तज्ज्ञांच्या मते, दररोज १०० ते १५० ग्रॅम रताळी (मध्यम आकाराची १ रताळी) खाणे पुरेसे आणि सुरक्षित मानले जाते. व्यायाम करणारे किंवा जास्त शारीरिक मेहनत करणारे लोक थोड्या प्रमाणात अधिक रताळी घेऊ शकतात.

रताळी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

पचन सुधारते– रताळ्यामध्ये फायबर भरपूर असते. त्यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होते आणि पचनसंस्था मजबूत राहते.

प्रतिकारशक्ती वाढवते– रताळ्यामध्ये व्हिटॅमिन A (बीटा कॅरोटीन) मुबलक प्रमाणात असते. यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.

रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवते– रताळ्यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्यामुळे मधुमेहींनीही मर्यादित प्रमाणात खावीत.

वजन नियंत्रणात मदत– रताळी खाल्ल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे अनावश्यक खाणे टाळले जाते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

हृदयासाठी फायदेशीर – रताळ्यामध्ये पोटॅशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. त्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि हृदय निरोगी राहते.

त्वचा आणि डोळ्यांसाठी उपयुक्त – बीटा कॅरोटीनमुळे त्वचा तेजस्वी राहते आणि डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते.

ऊर्जा देते– रताळ्यामध्ये नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्स असल्यामुळे शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा मिळते.

काळजी घ्यावी

रताळी उकडून किंवा भाजून खाणे अधिक आरोग्यदायी ठरते.

फार तळलेली किंवा जास्त मसालेदार रताळी टाळावीत.

गॅस किंवा पोटफुगीचा त्रास होत असल्यास प्रमाण कमी करावे.

योग्य प्रमाणात रोज रताळी खाल्ल्यास शरीर निरोगी ठेवण्यास नक्कीच मदत होते.

