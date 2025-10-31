क्रेडिट कार्डवरून 2.16 लाख कोटींची खरेदी

सामना ऑनलाईन
|

सप्टेंबरपासून सण, उत्सवाला सुरुवात झाल्याने खरेदी-विक्रीत नवा रेकॉर्ड नोंदवला गेला. गणपती उत्सव ते नवरात्रोत्सवपर्यंत जोरदार खरेदी झाली असून यात अवघ्या सप्टेंबर 2025 मध्ये क्रेडिट कार्डवरून तब्बल 2.16 लाख कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 22 टक्के जास्त असून ऑगस्टच्या तुलनेत 13 टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हा आकडा 1.77 लाख कोटी रुपये होता. यादरम्यान ऑनलाइन शॉपिंगवर सर्वात जास्त खर्च करण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर 1.44 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला. सप्टेंबरमध्ये 11 लाख नवीन क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आल्याने आता देशभरात एकूण कार्डांची संख्या 113.3 मिलियनपर्यंत पोहोचली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वर्क ऑर्डर 12 जूनची अन् कामाचे आदेश 1 जूनचे; पुणे बाजार समिती संचालक मंडळाचा उरफाटा कारभार, अधिकार्‍यांच्या डोळेझाकून सह्या !

आडते असोसिएशनच्या मनमानीने तीन वर्षांत आडत्यांचा व्यवसाय रसातळाला; आडतदारांचा आरोप

सेबीमध्ये 110 पदांसाठी भरती

हिंदुस्थानात आयफोन 17 ची रेकॉर्डब्रेक विक्री, देशभरात ईएमआयवर सर्वाधिक खरेदी

सुनील गावसकर सपत्नीक रेडी नवदुर्गा मातेच्या चरणी

एच1बी व्हिसा नियमांमध्ये बदल, हिंदुस्थानींच्या नोकऱ्या संकटात; ट्रम्प यांचा आणखी एक दणका

सुप्रीम कोर्टाच्या प्रकरणात हायकोर्टाचा हस्तक्षेप नको

देश विदेश – सोन्याची झळाळी उतरली, चांदीही स्वस्त

पाहुणचारासाठी बोलावले, जेवणात गुंगीचे औषध टाकले; विमा कंपनीच्या मॅनेजरचा महिलेवर अत्याचार